Accademie in Valle: al via la 19ª edizione con grandi appuntamenti gratuiti nelle valli cuneesi

Entra nel vivo la 19ª edizione di Accademie in Valle, la rassegna itinerante che porta la grande musica nelle più suggestive cornici delle vallate cuneesi.

Il festival si appresta a inaugurare i primi attesissimi appuntamenti in cartellone, entrambi pensati per offrire cultura ad alto livello rigorosamente a ingresso gratuito.

Il festival prende il via alla Certosa di Pesio il 25 luglio alle 21.30 con una delle coppie più straordinarie del jazz italiano contemporaneo: Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte. Il duo presenterà Il cielo è pieno di stelle, un intimo e vibrante omaggio alla musica e alla poetica di Pino Daniele. Il progetto, nato nel 2022 al Museo MAXXI di Roma e consacrato dall'omonimo album per Warner Music, non è una semplice rilettura, ma riveste di jazz e poesia i brani del cantautore napoletano: dall’immancabile Napule è alla trascinante Je so’ pazzo, fino alla magia di Quanno chiove, Quando e la celebre Sicily.

«Nelle melodie di Pino Daniele non c’è mai una nota fuori posto e c’è tantissimo jazz. Tutti lo abbiamo cantato nella nostra vita», ha dichiarato Fabrizio Bosso.

Il viaggio di Accademie in Valle prosegue venerdì 26 luglio a Vernante in piazza de l’Ala alle 21.15 con il tributo del Quintetto Cabiria a due pilastri delle colonne sonore mondiali: Ennio Morricone e Nino Rota. La prima parte della serata sarà dedicata alle indimenticabili melodie scritte da Morricone per capolavori come Giù la testa, Il buono, il brutto, il cattivo, Nuovo Cinema Paradiso e The Mission, mentre la seconda metà omaggerà il sodalizio tra Rota e Federico Fellini, attraverso le musiche di Amarcord, 8½, Le notti di Cabiria, La Strada e La dolce vita. Lo spettacolo sarà ulteriormente impreziosito dalle proiezioni di spezzoni dei film, realizzate appositamente per far rivivere al pubblico i momenti più iconici del grande cinema. A guidare l'ensemble sul palco sarà il pianista, compositore e arrangiatore Stefano Nanni (già direttore d'orchestra al Festival di Sanremo, collaboratore di Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Vinicio Capossela e curatore delle musiche per le Olimpiadi di Torino 2006). Nanni ha rivisitato i brani storici cucendoli su misura per i musicisti del quintetto, spaziando tra swing, blues, jazz, latin e rock. Accanto a lui, una formazione di altissimo livello composta da Luciano Zadro (chitarra), Matteo Salerno (flauto), Roberto Bartoli (contrabbasso) e Gianluca Nanni (batteria).

Tutti i concerti della rassegna sono a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili (prenotazione per Bosso e Mazzariello presso l’Ufficio turistico di Chiusa di Pesio in Piazza Cavour 13 - tel. 0171 734990 iatchiusapesio@visitcuneese.it - valle.pesio@gmail.com).

Data la caratura degli artisti e la bellezza delle location, si consiglia al pubblico di presentarsi con anticipo.