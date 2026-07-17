 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 17 luglio 2026, 20:30

Drink Art raddoppia: due serate di divertimento nel cuore di Cuneo [VIDEO]

Stasera e domani nei locali di via Roma, tra divertimento e convivialità

L'organizzatore di Drink Art Cuneo Claudio Serale

L'organizzatore di Drink Art Cuneo Claudio Serale

Questo fine settimana doppio appuntamento con l'allegria di Drink Art: non solo stasera, venerdì, ma anche domani 18 luglio è previsto un secondo evento.  

A Cuneo si fa festa con l'evento firmato Aperol, che porta il gusto inconfondibile dell'iconico aperitivo italiano in due serate all'insegna della convivialità, dei brindisi e del divertimento. 

Sabato, appuntamento speciale alle 22:00, quando andrà in scena la suggestiva pole dance itinerante, pronta a sorprendere il pubblico con performance coinvolgenti lungo il percorso dell'evento. Due nuove occasioni per ritrovarsi, brindare e lasciarsi conquistare dalla magia di Drink art 2026.

GUARDA IL VIDEO:

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium