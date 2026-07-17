Drink Art raddoppia: due serate di divertimento nel cuore di Cuneo [VIDEO]

Questo fine settimana doppio appuntamento con l'allegria di Drink Art: non solo stasera, venerdì, ma anche domani 18 luglio è previsto un secondo evento.
A Cuneo si fa festa con l'evento firmato Aperol, che porta il gusto inconfondibile dell'iconico aperitivo italiano in due serate all'insegna della convivialità, dei brindisi e del divertimento.
Sabato, appuntamento speciale alle 22:00, quando andrà in scena la suggestiva pole dance itinerante, pronta a sorprendere il pubblico con performance coinvolgenti lungo il percorso dell'evento. Due nuove occasioni per ritrovarsi, brindare e lasciarsi conquistare dalla magia di Drink art 2026.
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