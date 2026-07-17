Vernante si accende di musica: a fine luglio arrivano il fascino di "Ricordi d’Estate" alla Tourousela e la grande musica del "Festival Accademie in Valle"

Un fine luglio all'insegna delle grandi emozioni e della musica di qualità attende residenti e turisti a Vernante. Il comune piemontese si prepara a ospitare tre eventi di rilievo che uniscono la bellezza del patrimonio storico locale a suggestive performance sonore, grazie alla sinergia tra associazioni, istituzioni e artisti di grande livello.​



Sabato 25 luglio (ore 18:00) – "Ricordi d'Estate, Estate di Ricordi" ai ruderi de La Tourousela.

​La rassegna si apre in una location d’eccezione: i suggestivi ruderi del castello medievale La Tourousela.

Il Soulin' Duo (sassofono e pianoforte) guiderà il pubblico in un viaggio elegante e sbarazzino tra i più grandi successi del passato dedicati alla bella stagione.

​L'esperienza: Si consiglia di portare una coperta per assistere al concerto comodamente sul prato.

I ruderi si possono raggiungere con la passeggiata nel bosco a partenza libera da via Rapitun alle ore 17:30 oppure con ​navetta elettrica gratuita con partenza da piazza Vermenagna (su prenotazione al numero 349 2587162).

​L'evento è realizzato nell'ambito del progetto Vitalmente di Prismadanza APS, con il contributo della Regione Piemonte e il patrocinio del Comune di Vernante e Pro Loco.



​Domenica 26 luglio (ore 21:15) – XIX Festival Accademie in Valle: "Amarcord" in Piazza de l’Ala.

​La grande musica del XIX Festival Accademie in Valle (con la direzione artistica di Angelo Vinai) fa tappa in Piazza de l’Ala.

Il Quintetto Cabiria presenterà lo spettacolo "Amarcord", un affascinante viaggio musicale attraverso colonne sonore da film e proiezioni che sapranno far sognare e ricordare le più grandi pellicole del cinema.



​Mercoledì 29 luglio (ore 21:15) – XIX Festival Accademie in Valle: "Berben" in Piazza de l’Ala

​Il palcoscenico di Piazza de l’Ala tornerà a vibrare mercoledì sera con la musica cantautorale d’autore dei Berben. Un concerto intimo e carico di energia che promette di coinvolgere ed emozionare il pubblico sotto le stelle di Vernante.



​"Siamo felici di offrire una proposta culturale così variegata, capace di valorizzare sia il nostro patrimonio storico – come il castello de La Tourousela – sia i nostri spazi urbani più amati. Invitiamo tutti a lasciarsi trasportare da queste serate di grande musica".