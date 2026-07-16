Castellaro, alla festa di Sant’Anna una presentazione letteraria tra noir e Val Maira

Tra gli appuntamenti della festa di Sant’Anna, in programma nel prossimo weekend in borgata a Castellaro di Celle di Macra e caratterizzata da eventi variegati e di qualità, ci sarà anche una proposta letteraria di particolare interesse.

Sabato 25 alle 18.30 verrà infatti presentato “Il calice di veleni”, il nuovo noir di Lucia Berardi, autrice torinese giunta al suo quarto romanzo. Il libro, pubblicato da Neos, è ambientato in Val Maira e si legge tutto d’un fiato, intrecciando atmosfere e vicende che prendono forma proprio nello scenario alpino della valle.

La scrittrice, che da qualche tempo trascorre le estati a Celle di Macra, trova ispirazione nello straordinario paesaggio della zona, ma anche negli affreschi di Hans Clemer, il cui polittico diventa occasione di incontro tra diversi personaggi del racconto.

A presentare il volume sarà il presidente della Pro Loco, che introdurrà il pubblico alla storia e ai temi del romanzo, inserendo così un momento culturale nel ricco calendario della festa patronale.