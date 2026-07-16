Anfiteatro sotto le stelle a Borgo San Dalmazzo: 3 serate di musica, parole e spettacolo a Monserrato

L’estate di Borgo San Dalmazzo sarà animata da Anfiteatro sotto le Stelle, una rassegna che prevede tre appuntamenti capaci di intrecciare linguaggi diversi: si potrà assistere a cabaret, musica rock e narrazione d’autore.



Mercoledì 22 luglio – Leonardo Manera

Ad aprire il festival sarà Leonardo Manera, volto amatissimo della comicità italiana. Con il suo stile ironico e surreale, l’artista proporrà uno spettacolo che alterna osservazioni pungenti, personaggi indimenticabili e momenti di riflessione mascherati da leggerezza che coinvolgerà un pubblico di tutte le età.



Sabato 25 luglio – Eclysse Italian Pink Floyd Show

Il sabato si potrà assistere al concerto degli Eclysse Italian Pink Floyd Show, l’attesissimo tributo omaggio alla storica band britannica. Un viaggio musicale attraverso le atmosfere psichedeliche e progressive che hanno segnato intere generazioni.



Domenica 26 luglio – Andrea Mirò & Enrica Tesio

Il festival si chiude con Andrea Mirò ed Enrica Tesio, che portano sul palcoscenico Ama, prega, Xanax: un racconto ironico e tenero sul nostro “mal di te” quotidiano, tra risate, confessioni

e quella sottile malinconia che solo la vita vera sa regalare.



Ai lati del palcoscenico sarà esposta l’opera: “IN-Corporeo, 4 elementi”, 2026,

pittura acrilica su garza di cotone, 4 teli 300x150 cm.

Questo lavoro fa parte di una ricerca sul corpo, dal titolo “In-corporeo”, e vuole focalizzarsi sulla connessione tra uomo e natura. L’idea è quella di tornare ad osservare e ad immergersi negli elementi naturali, terra, acqua, aria, fuoco. Riscoprire la bellezza della natura, rispettandola, per ritrovare l’importanza del nostro sentire attraverso i sensi e il corpo, in una contemporaneità in cui il esso è quasi annullato, relegato ai margini di un’esistenza sempre più virtuale, in cui le persone vivono sole, senza più contatto fisico e concreto con le cose e con le persone.

Presentazione

Romina Mandrile è una cuneese che vive a Torino. Laureata in Scultura ed Arti visive all’Accademia Albertina di Torino, da sempre disegna, dipinge ed espone in Italia ed all’estero. Il suo lavoro si muove con libertà tra figurazione - il racconto del volto e del corpo, l’eros come forza primigenia, le forme della natura, ed astrazione - stratificazioni di segni e scritture, forme bidimensionali e geometriche.

Docente in Storia dell’arte, ama insegnare per coinvolgere i giovani ed appassionarli all’arte ed alla bellezza e si è occupata di restauro affreschi.



Comunicazione importante

Siamo spiacenti di dover annunciare che, per motivi indipendenti dalla nostra volontà e di forza maggiore, l'evento A CENA CON LA TOSCA, programmato per il 23 luglio è stato cancellato e chiediamo scusa per il disagio causato.



Anfiteatro sotto le Stelle 2026, patrocinato dal Comune di Borgo San Dalmazzo ed organizzato da Associazione Aria di Note, manifesta così la sua vocazione: offrire al pubblico un percorso culturale vario, accessibile e di qualità, capace di trasformare l’Anfiteatro di Monserrato in un luogo di incontro e di emozione condivisa.



Prevendite disponibili su ticketone.it.

Info: Ufficio Turistico IAT di Borgo San Dalmazzo tel. 0171 266080