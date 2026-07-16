Cherasco Classica 2026, gli Open Trios al Castello Falletti di Barolo

Curata dall'Associazione culturale De Musica Clara(scum), la rassegna Cherasco Classica prosegue con il secondo appuntamento musicale organizzato anche stavolta in collaborazione con l'Associazione Giulia Falletti di Barolo: si svolgerà martedì 21 luglio nella suggestiva Sala Tempio dell’Enoturista del castello Falletti di Barolo con la formazione cameristica degli Open Trios.

Il concerto propone un originale arrangiamento in chiave cameristica e contemporanea della Suite dallo Schiaccianoci di Pëtr Il'ič Čajkovskij.

Non è la prima volta che questo celebre capolavoro viene reinterpretato. Nel 1960, ad esempio, Duke Ellington presentò la sua celebre Nutcracker Suite, uno straordinario arrangiamento per big band ispirato all'opera di Čajkovskij. Gli Open Trios raccolgono idealmente questa eredità, sviluppandola in una nuova direzione: partendo dall'intuizione di Ellington, hanno rielaborato gli otto brani della Suite in una veste più intima e cameristica. Rispetto alla versione di Ellington, questo nuovo arrangiamento recupera anche alcuni elementi del balletto originale, sia nella struttura sia nel carattere multiculturale delle diverse danze. L'Ouverture e la Danza della Fata Confetto presentano una chiara impronta jazz, in particolare swing, configurandosi come un esplicito omaggio a Ellington. La Marcia richiama invece le sonorità della second line di New Orleans, con accenni che sfiorano persino il bebop.

Le danze di ispirazione "etnica" valorizzano invece la componente popolare: la Danza Araba, proposta nell'insolito metro di 5/16, e la Danza Cinese, caratterizzata da evidenti inflessioni pentatoniche, assumono una nuova e originale identità. Il Valzer dei Fiori è l'unico brano a rimanere fedele all'originale, conservandone il magnifico carattere conclusivo.

Il progetto ha debuttato lo scorso novembre in una prestigiosa vetrina nazionale, il Festival Jazz Expo di Cagliari.

La formazione è composta da quattro musicisti di grande esperienza: Giovanni Bietti e Alessandro Gwis al pianoforte, Pasquale Laino al sax, Luca Caponi alle percussioni.

Cherasco Classica è una rassegna musicale nata dal desiderio di restituire al pubblico il piacere dell'ascolto dal vivo in luoghi di particolare fascino. Curata dall'associazione culturale De Musica Clara(scum), la manifestazione pone al centro del proprio progetto l'incontro tra la qualità dell'esecuzione musicale e la valorizzazione di spazi ricchi di storia, arte e suggestione.

La programmazione privilegia formazioni cameristiche e interpreti di alto profilo artistico, accomunati da un approccio rigoroso e da una costante ricerca della bellezza musicale. L'obiettivo è offrire al pubblico l'esperienza della grande musica in ambienti raccolti e autentici, dove il dialogo tra suono, architettura e paesaggio dà vita a un'atmosfera unica.

L'ingresso al concerto è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.