Il grande tennis resta all'ombra della Mole: anche nel 2027 le Atp Finals a Torino

Dopo i rumors degli scorsi mesi, ora è ufficiale: le Nitto Atp Finals si giocheranno all'Inalpi Arena di Torino anche nel 2027. Ad annunciare la novità il sindaco Stefano Lo Russo, tramite un video su Instagram in cui dice: "È un risultato molto importante, frutto dell'impegno condiviso tra le istituzioni pubbliche del nostro territorio, che insieme alla Federtennis, hanno saputo organizzare un evento di livello mondiale".

Battuta Milano (per ora)

"Ed è anche la conferma - ha aggiunto il primo cittadino - del lavoro che abbiamo saputo portare avanti in tutti questi anni, della nostra capacità organizzativa e del fatto che Torino è il palcoscenico ideale per uno dei più grandi appuntamenti sportivi al mondo". Torino è riuscita a battere, almeno per il prossimo anno, la concorrenza di Milano: una notizia positiva, che arriva a pochi giorni della vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon.

Per il sindaco, Torino si conferma: "Una città accogliente, capace di ospitare eventi internazionali che generano tante opportunità per il territorio". Ma Lo Russo punta in alta: le Atp Finals sono assegnate all'Italia fino al 2030, quindi l'obiettivo ora è aggiudicarsi anche il secondo quinquennio completo. "Non ci fermiamo qui: continueremo a lavorare con determinazione per avere la possibilità di ospitare le Finals anche oltre il 2027".

Puntare fino al 2030

“La conferma delle Nitto Atp Finals a Torino anche nel 2027 rappresenta un grande successo e un obiettivo a cui abbiamo lavorato insieme al Comune e alla Federazione, e siamo fiduciosi che dopo il 2027 ci possa essere anche la prosecuzione fino al 2030, per la quale noi saremo pronti a essere convincenti e determinati, facendo la nostra parte, come abbiamo sempre fatto, con serietà e concretezza.

In questi anni Torino e il Piemonte hanno costruito un rapporto solido con le Atp, che sono cresciute anno dopo anno, successo dopo successo", commenta Alberto Cirio, governatore del Piemonte.



"Avere un evento pluriennale ci ha permesso di migliorare a ogni edizione e anche, man mano, di dare le risposte che la federazione ci chiedeva a partire dagli investimenti strutturali per i posti e per gli spazi, per gli eventi collegati alla manifestazione, a Torino e nel resto della regione, per far sì che le Atp non fossero una bolla staccata dal resto della città, ma un evento di tutto il Piemonte.

Le Finals ci hanno regalato anche una reputation straordinaria: oggi siamo la Regione d'Italia che ospita i più grandi eventi sportivi, grazie al grande lavoro che facciamo e anche grazie al successo delle Atp che sono per noi un’ottima vetrina in termini di visibilità, di credibilità e di capacità organizzativa. Continueremo a lavorare con la federazione e con il presidente Binanghi, che ringrazio, alle due prossime edizioni del 2026 e del 2027, che sono certo saranno splendide, e a quelle successive che siamo determinati a mantenere a Torino e in Piemonte”.