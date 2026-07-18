EVENTI / Weekend di grandi concerti: Luca Carboni, Arisa, Claudio Cecchetto e Sara Toscano animano i palcoscenici della Granda

Week end di grande musica in Granda, con i concerti di Luca Carboni a Cervere, di Arisa a Sampeyre, di Claudio Cecchetto e Sara Toscano a Cuneo, e molti altri appuntamenti con le note, in occasione di festival, sagre o esibizioni in piazza o, nel caso di Limone Piemonte, in luoghi montani.

Tante le feste di paese, ciascuna con le proprie peculiarità e molte le possibilità di gustare piatti tradizionali o partecipare a camminate gastronomiche.

Domenica 19 luglio sarà anche la giornata di “Castelli Aperti”, con l’opportunità di visitare luoghi iconici del territorio, eccezionalmente aperti (vedi sezione dedicata).

Eventi sportivi, mercatini, raduni motoristici, mostre fotografiche e di arte completano le offerte del fine settimana.

Consigliamo sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .

CASTELLI APERTI

Domenica 19 luglio torna l'appuntamento con “Castelli Aperti”, la rassegna che invita a scoprire il ricco patrimonio storico, artistico e architettonico del Piemonte attraverso l'apertura al pubblico di castelli, palazzi, torri, musei, giardini, dimore storiche e residenze d'epoca. Un'occasione per esplorare luoghi di grande fascino, spesso visitabili solo in date selezionate, e conoscere da vicino le storie, le tradizioni e le opere d'arte che custodiscono.

Ecco i luoghi visitabili nel week end in provincia di Cuneo:

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto dalle 14.30 alle 18.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – La Zizzola: dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito.

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Busca - Castello del Roccolo: visite guidate dalle 14.30 alle 19. Info: www.castellodelroccolo.it

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d’Alba – Torre di Corneliano: apertura solo su prenotazione alla Fondazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri Tel. 338/9654524 e Tel. 340/8026232. Annullamento in caso di maltempo.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30).

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11, 15 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172/60160; iatfossano@visitcuneese.it .

Govone – Castello Reale: aperto dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30). Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30 (ultimo ingresso 17.30). Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 11-19. Iscritti FAI gratuito.

Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10 alle ore 18.

Mondovì – Museo della Casa: aperto dalle 10 alle 19. Fino al 16 agosto ingresso ad offerta libera.

Priero - Borgo e Torre Medievale di Priero: visite guidate previa prenotazione dalle ore 10 alle ore 18. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-e-torre-maestra-di-priero.html

Roddi - Castello di Roddi: visite guidate ogni ora ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.html

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra:orario 10-13 e 15-18.30.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate con prenotazione obbligatoria con orari 9.30 e 14. Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it

Savigliano – Torre Civica: visite ore 10.30 e 15. Prenotazione consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it . Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12; 12.45; 14.30; 15.15; 16; 16.45; 17.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html

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CUNEO: CUNEO MUSIC FESTIVAL

Sabato 18 luglio, in piazza Galimberti, in occasione di Cuneo Music Festival, concerto di Claudio Cecchetto, mentre domenica 19 luglio la protagonista sarà Sara Toscano. Info: 0171/690217.

CUNEO: LIVING ROOM

Sabato 18 luglio alle ore 11, presso il giardino della Casa del Fiume di Cuneo, si terrà il talk "Immaginare il futuro attraverso il potere dell'utopia". L'incontro prende forma nell'ambito dell'edizione 2026 della residenza d’artista Living Room. Info: https://www.art-ur.it

CUNEO: MOSTRA A PALAZZO SAMONE

Nel week end sarà visitabile presso Palazzo Samone, in via Amedeo Rossi 4, la mostra "La verità è nell'ombra", omaggio a Berto Ravotti 1924-2014. Orari: dalle ore 15 alle ore 18. Ingresso libero. Info: www.grandarte.it/

CUNEO: SIMONA (STORIA DI UNA CALABRONA)

Domenica 19 luglio, alle ore 21, nel cortile dell'Officina Santachiara in via Cacciatori delle Alpi 4, andrà in scena uno spettacolo per bambine e bambini dai 5 anni della rassegna estiva di Dispari Teatro: "Simona (storia di una calabrona)", una commedia della tradizione emiliana. Ingresso a pagamento. Info: 0171/699971.

CUNEO: IL TEMPO DELLE CHIAVI

Nel week end sarà visitabile presso il Complesso Monumentale di San Francesco la mostra personale di Franco Alessandria “Il tempo delle chiavi”, con 14 sculture esposte realizzate assemblando e saldando fra loro chiavi, ingranaggi meccanici, serrature chiodi e altri oggetti. Ingresso libero. Orario: 15.30 – 18.30.

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ALBA: ARCHEOMUDI TOUR

Sabato 18 luglio alle ore 17 si svolgerà un tour speciale guidato all’interno del percorso archeologico sotto la Cattedrale di San Lorenzo. Storie, segreti e curiosità svelati da un’archeologa, che farà rivivere il passato della città. Info: https://visitmudi.it/

ALBA: CAMMINA RACCONTA RICORDA

Sabato 18 luglio alle ore 18 con partenza da piazza Mons. Grassi, la biblioteca civica “G.Ferrero” proporrà “Cammina, racconta, ricorda”, una camminata esperienziale guidata da Marco Sugliano. Rientro per le ore 21 nel cortile della Maddalena con momento conviviale. Info: https://visitalba.eu/evento/cammina-racconta-ricorda/

ALBA: TUTTI AL MAB

Domenica 19 luglio, alle ore 17, presso la Biblioteca diocesana di Alba, “Letture inclusive ad alta voce” e possibilità di visitare la mostra itinerante Dieci anni di “Libri per Tutti”. Info: https://visitmudi.it/



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ALBARETTO DELLA TORRE:INSECTA

Domenica 19 luglio sarà visitabile su appuntamento, nella chiesa dell′Immacolata Concezione, la mostra fotografica di Owen Zaccagnino "Insecta", che celebra la resilienza del mondo naturale. Info: https://langhe.net/eventi/

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BAROLO: WINERIES OF ITALY - PIEDMONT

Sabato 18 luglio, alle ore 18.30, nel cortile del Castello di Barolo, si terrà la presentazione della nuova guida in lingua inglese di Go Wine dedicata al Piemonte del vino. Alle ore 19.45 “Grande banco d’assaggio”. Info: www.gowinet.it/

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BENE VAGIENNA: MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BOSSOLASCO: TANGO PASION

Domenica 19 luglio, alle ore 18.30, sul sagrato della chiesa di San Giovanni Battista, concerto “Tango pasiòn” del Quartetto Libertango. Felicitas Stephan violoncello, Heidi Luosujärvi fisarmonica, Petteri Waris bandoneon Uli Bär contrabbasso. Musiche di Astor Piazzolla. Info: https://albamusicfestival.com/

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BRA: LIVE VOCAL NIGHT

Sabato 18 luglio, alle ore 21, all’Arena di Palazzo Traversa, serata live degli allievi della scuola di canto Voice DC Vocal Coaching diretta da Daniel Caggiano. Info: https://www.turismoinbra.it/

BRA: RIGOLETTO SOTTO LE STELLE

Sabato 18 luglio alle 21.30 in piazza Caduti per la Libertà andrà in scena “Il Rigoletto” di Giuseppe Verdi. Protagonista il Teatro dell’Opera di Milano.

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BRIAGLIA: MIETITURA DEL GRANO

Sabato 18 e domenica 19 luglio, in piazza Serra, si festeggerà la trebbiatura del grano. Sabato, alle ore 20, la cena. La domenica si replica con il pranzo e dalle ore 17 inizia la trebbiatura, l'esposizione di trattori e attrezzi d'epoca e il giro in calesse. Info: 366 98 25 922 - 328 75 52 503.

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BUSCA: CARTE DA DECIFRARE

Sabato 18 luglio, alle 20.30, presso il Parco Museo dell’Ingenio, l’autore Nicola Lagioia offrirà al pubblico una lezione su “Come si diventa ciò che non si è” e sull’imparare a fare le cose, con le musiche originali di Enrico Gabrielli, fondatore dei Calibro 35, in duo con Alessandro Grazian. Info: https://fondazioneartea.org

BUSCA: SÌ DI VENERE

Sabato 18 luglio, nel centro storico, tredicesima edizione la rassegna Sì di Venere, serata a ingresso libero dedicata al Teatro Strada. Info: https://www.santibriganti.it/

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CANOSIO: PASSEGGIATE CON GLI ALPACA

Domenica 19 luglio, alle ore 10, 13.30 e 15.30, appuntamenti con le passeggiate con gli alpaca organizzate da MairAlpaca. Le passeggiate avranno durata di circa 1 ore e 30 minuti, dislivello di 150 metri. Info: 349 68 00 643.

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CASTELMAGNO: VISITE AL SANTUARIO

Domenica 19 luglio il Santuario di San Magno a Castelmagno propone delle visite guidate con inizio alle ore 14.30 e della durata di un'ora. Info: https://www.santuariosanmagno.it/

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CENTALLO: TORNEO DEI CANTONI

Domenica 19 luglio dalle 14.30 si disputerà la fase finale del Torneo dei Cantoni organizzato da Movi Centallo. Premiazioni alle ore 18, seguirà cena conviviale.

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CERVASCA: CARMINELA

Sabato 18 e domenica 19 luglio proseguono gli appuntamenti della festa dedicata alla Madonna del Carmelo. Aperi-spritz, spettacolo del “Fluo Planet”, cena a base pesce, musica con Daniela Bussa e gli Scaccia pensieri tra i tanti eventi proposti. Info: 347 00 90 441.

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CERVERE: LUCA CARBONI

Sabato 18 luglio, dalle ore 21, nell’ambito di “Anima Festival” di Cervere, Luca Carboni in concerto. Info: https://www.animafestival.net/dettaglio.php?id_noticia=76

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CHIUSA DI PESIO: CENA SOTTO LE STELLE A SANT’ANNA

Domenica 19 luglio, nell'area esterna della sede del Parco a Chiusa di Pesio, si rinnova uno degli appuntamenti più attesi dell'estate: la "Cena sotto le stelle a Sant'Anna", una serata all'insegna della buona cucina, della convivialità e della solidarietà. Info: 338 12 66 492 - 348 79 37 843.

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COSSANO BELBO: FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE

Nel week end proseguono gli appuntamenti della festa della Madonna del Carmine, evento tradizionale che unisce fede, folklore ed enogastronomia, organizzata dall'Associazione Turistica Pro Loco e dall'Amministrazione comunale.

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DEMONTE: VISITE AL FORTE DELLA CONSOLATA

Sabato 18 luglio, alle ore 16.30, presso l’Ufficio Turistico ritrovo e partenza per visita guidata al Forte della Consolata. Info: https://www.vallesturaexperience.it

DEMONTE - BERGEMOLO: RESTI TRA DI NOI

Sabato 18 luglio, alle ore 21, presso il Rifugio Olmo Bianco a Bergemolo, si terrà lo spettacolo in lingua piemontese "Resti tra di noi" con Pippo Bessone e Luca Occelli. L'evento è parte della rassegna culturale "Bergemolo in Terre d'Avventura". Evento libero e gratuito. Info: 340 55 17 957.

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DRONERO - PRATAVECCHIA: FESTA DI SAN GIACOMO

Sabato 18 luglio, alle ore 20, cena con “Paella Valenciana”, alle 21 Cocktail Party e Festa della Birra. Alle 22 serata John Deer e DJ Set Gigi D’Ag - Legend Music. Domenica 19 luglio, nel pomeriggio, rottura pignatte, animazioni popolari, truccabimbi, aperitivo alle 18 e alle ore 21 serata musicale “Canta Pratavecchia!”.

DRONERO: MUSICAÈ

Sabato 18 luglio, alle ore 21, in piazza della Stazione, (in caso di maltempo Teatro Civico), per la sezione “On stage le eccellenze” della rassegna “Musicaè”, si terrà lo spettacolo “Di danza in danza con Angelo Vinai, clarinetto - Alberto Fantino, fisarmonica - Enrico Pesce, pianoforte. Info: https://www.amicidellamusicadibusca.it/

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ENTRACQUE: MERCATINO E UNO SGUARDO SU ENTRACQUE

Domenica 19 luglio dalle ore 8 alle ore 19 mercatino e botteghe in strada nel centro storico. Alle ore 17 sarà possibile la visita guidata “Uno sguardo su Entracque”, dal coronamento della diga della Piastra. Info: 0171/978616.

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FOSSANO: MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Domenica 19 luglio si terrà, fin dal mattino, il Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo in via Roma. In caso di maltempo, le bancarelle saranno allestite sotto i portici. Sulle bancarelle sarà possibile trovare oggetti, libri, stampe, quadri e cornici, prodotti tessili, monete, francobolli e mobili antichi. Info: 392 73 09 465.

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FRABOSA SOTTANA: SALONE DEL LIBRO DI MONTAGNA

Sabato 18 e domenica 19 luglio, presso la Sala Consiliare del Comune, si terrà la dodicesima edizione del Salone del Libro di Montagna, popolare e rinomata rassegna culturale. Info: https://salonelibromontagna.blogspot.com/

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FRABOSA SOPRANA: RAVIOLATA

Sabato 18 luglio, a partire dalle ore 19, la Pro Loco di Frabosa Soprana invita tutti e tutte per un'allegra raviolata in piazza, presso i campi da bocce a sinistra del municipio (piazza Marconi). Info: 351 78 51 117.

FRABOSA SOPRANA: MILLE BOLLE BLU

Sabato 18 luglio, alle ore 21, presso la sala polivalente in via Cantone, 15), nell’ambito di "Festival Contaminazioni", si terrà lo spettacolo "Mille bolle blu", dedicato a Mina, con l'Orchestra Giovanile Eclettica e la cantante Elena Giardina, diretti da Luciano Meola. Info: https://www.estemporanea.eu/

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FOSSANO: MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

Domenica 19 luglio si terrà, fin dal mattino, il Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo in via Roma. In caso di maltempo, le bancarelle saranno allestite sotto i portici. Info: 392 73 09 465.

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GRINZANE CAVOUR: MANGIANPÈ

Domenica 19 luglio si svolgerà la camminata enogastronomica a tappe su un percorso di 3 km, con cinque tappe tra le colline di Grinzane Cavour, dove ogni fermata sarà un’occasione per mangiare, bere e stare insieme tra musica e panorama. Info: 366 36 03 328 - 339 36 75 962 - 366 37 05 480.

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GUARENE: TROPICAL TANGO

Sabato 18 luglio, alle ore 21, nella chiesa della SS. Annunziata, nell’ambito di Guarene Musica, concerto “Tropical Tango” con il Duende Duo formato dal chitarrista Giorgio Genta e dal percussionista Edoardo Ponzi al vibrafono. Info: https://dragonflymusicstudio.com/soundtrack/

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LA MORRA: TRIO FELIX

Sabato 18 luglio alle ore 21 in piazza Castello, concerto “Opera, canzoni e nostalgia” con il Trio Felix Marilena Gaudio soprano, Giovanni Ciliberti clarinetto, Flavio Peconio pianoforte. Musiche di Schubert, Verdi, Rossini, Gershwin, Tosti. Info: https://albamusicfestival.com/

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LIMONE PIEMONTE: BAGNO DI SUONI

Domenica 19 luglio, al Lago Terrasole si terrà l'evento “Bagno di Suoni”, un'esperienza sensoriale guidata da Alessia Robotti, operatrice olistica del suono e sound healer. L'iniziativa si svolgerà con tre turni 10.30, 12 o 13.30. Info: 0171/926254 – 0171/925281.

LIMONE PIEMONTE: LIMOUN D'IN BÒT

Nel week end sarà visitabile presso i locali del Grand Palais Excelsior, la mostra fotografica permanente Limoun d'in bòt. Ingresso gratuito. Info: https://www.limoneturismo.it

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MELLE: 100 MIGLIA DEL MONVISO

Nel week end si completeranno le competizioni relative alla “100 Miglia del Monviso”. Sabato 18 luglio si svolgerà la M50K da Melle a Saluzzo e domenica 19 luglio la M20K da Verzuolo a Saluzzo. I percorsi si sviluppano in ambiente naturale alpino, in parte all’interno del Parco del Monviso e della Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso riconosciuta dall’UNESCO. Info: https://www.100migliamonviso.eu

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MONDOVÌ: HARP GALA

Domenica 19 luglio, alle ore 18, il Chiostro della Cattedrale ospiterà l'Harp Gala, il concerto finale della 20° International HarpMaster Academy di Academia Montis Regalis. Una serata di passione, dedizione e gioia di fare musica insieme. Info: 0174/46351.

MONDOVÌ: MONDOVÌ E MOTORI

Sabato 18 luglio nell’ambito di “Mondovì e motori” itinerario che porterà gli equipaggi a Fossano. Nella serata “Presentazione degli Equipaggi in Costume d’Epoca” a partire dalle ore 20.30 in piazza Ellero a Mondovì Breo. Poco più distanti, il centro di Vicoforte e Casa Regina Montis Regalis, ospiteranno come di consueto l’accoglienza delle vetture e dei partecipanti. Domenica 19 luglio “Salita in Alta Quota” disegnata con i colori Alpine ed evento supercar che comporranno la consueta “scritta” su Piazza Maggiore a Mondovì Piazza, prima di dare vita ad uno scenografico itinerario che si snoderà sulle strade delle Valli Monregalesi, ultimando le “fatiche” in quota a Prato Nevoso. Info: 342 83 46 210.

MONDOVÌ: SAGRA CARASSONESE

Sabato 18 luglio alle ore 20 panini e birra e dalle 21.30 si balla con DJ Effe. Domenica 19 luglio dalle ore 11.45 si festeggiano gli 80 anni del Circolo Acli di Carassone con pranzo conviviale. Info: 331 57 83 449 - 320 44 54 989.

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MONFORTE D’ALBA: MONFORTINJAZZ AND MORE 2026

Domenica 19 luglio, alle ore 19, presso l’Auditorium Horszowski e nell’ambito di “Monfortinjazz and more 2026”, concerto con “L’Antidote” Bijan Chemirami, Rami Khalifè, Redi Hasa. Info: https://www.monfortinjazz.it/programma/

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MONTANERA: FESTA DEL GRANO E DI SAN MAGNO

Sabato 18 luglio dalle ore 19.30 serata pizza e a seguire TNT Party Band e DJ Gasta. Domenica 19 luglio alle 11 S. Messa con processione e benedizione mezzi agricoli, auto, camion, moto e biciclette. Serata con “Gran Menu Raviolata”. Info: 339 30 29 232.

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MONTELUPO ALBESE: FESTA DI SAN BONAVENTURA

Sabato 18 luglio, dalle ore 19.30, “Grande Grigliata” e alle 22.30 DJ Pisquo FT. DJ Luca from Elettramusic. Domenica 19 luglio, dalle ore 9 bancarelle lungo le vie del paese e nel pomeriggio spettacolo con le magie di Mister K e “Cena sotto le stelle” accompagnata da Berruto Band.

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MONTEROSSO GRANA: FESTA DELLA LUCE

Sabato 18 luglio dalle 14 alle 23 e domenica 19 luglio dalle 10 alle 19, il campeggio Roccastella a Monterosso Grana, ospiterà la Festa della Luce, un evento olistico e del benessere. Info: 393 59 32 077 - 347 68 93 919

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NIELLA TANARO: DA LUCIO A LUCIO

Sabato 18 luglio, dalle ore 21, nella Cascina Berzide in località Berzide si terrà un concerto dedicato a Lucio Dalla e Lucio Battisti. Si potranno ascoltare dal vivo le più belle canzoni che hanno caratterizzato le tappe più importanti della loro carriera. Ingresso libero e gratuito con possibilità di accesso ai disabili. Info: 347 38 10 902.

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ORMEA: PATOCI E MASCAREI

Week end dedicato alla riscoperta delle tradizioni popolari, delle maschere, dei riti, della musica e del folklore. Sabato 18 luglio, dalle ore 17 presso lo Spazio Eventi di Piazza Nani, verranno presentati i partecipanti con proiezioni di filmati. Dalle ore 21 “Gran Ballo Occitano” presso la Sala della Società Operaia, "Baltrad con l'Ensemble Enbè". Domenica 19 luglio: alle ore 14.30 "Patoci e Mascarei", con canti, musiche e balli itineranti dei gruppi popolari. Info: 0174/ 392157.

ORMEA: LE CAMPANE DI SAN MARTINO

Domenica 19 luglio, giornata speciale dedicata alla valorizzazione dello storico patrimonio campanario, in cui suoneranno alle ore 14.30 si terrà il concerto dei Campanari Ambrosiani. Al termine visita guidata alla torre campanaria del IX secolo, un'occasione unica per conoscere da vicino la storia e l'architettura del campanile di San Martino. Info: 0174/392157.

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PAMPARATO: ECHI D’IRLANDA

Domenica 19 luglio alle ore 21, in piazza Marconi, avrà luogo "Echi d'Irlanda", concerto di musica tradizionale irlandese con i Celtic Strings ed esibizione di danza irlandese con Denise Bessone (Gens d'Ys). Ingresso libero. Info: 334 53 07 931.

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PEVERAGNO - SANTA MARGHERITA: CENA SOTTO LE STELLE

Sabato 18 luglio, in occasione della festa patronale, ci sarà la “Cena sotto le stelle” con l’accompagnamento della musica di DJ Dario Viale. Info: 347 76 26 251 – 347 30 08 096

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PONTECHIANALE: CANTALAGO

Domenica 19 luglio torna a Pontechianale il “Cantalago”, passeggiata enogastronomica in musica. Il tour lungo-lago sarà dedicato ai sapori alpini. Le partenze saranno scaglionate alle 10.30, 10.50 e 11.10 da Borgata Castello: i partecipanti attraverseranno tutta la diga fino al punto di accoglienza. La scelta dell’orario sarà possibile fino a esaurimento posti. Info: 371 77 74 594 (whatsapp) - www.facebook.com/Pontechianale/posts

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PIETRAPORZIO: ORGANI VESPERA

Sabato 18 luglio, alle ore 21, nella Chiesa di S. Stefano, la rassegna Organi Vespera presenterà un concerto all'organo Carlo Vittino, datato 1839. Ad esibirsi Vera Anfossi alla viola, Ubaldo Rosso al flauto, Milena Punzi al violoncello e Roberto Fresia all'organo. Ingresso libero. Info: 0171/96631.

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RACCONIGI: EFFIMERA

Domenica 19 luglio, dalle 9.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 17.30) apertura al pubblico del Complesso della Margaria. Il percorso include il Complesso della Margaria, le Serre reali e il Giardino dei Principini. L’ingresso al Parco avviene dal Castello – piazza Carlo Alberto. Info: 0172/ 84595.

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ROBURENT: RADUNO TRATTORI

Domenica 19 luglio, dalle ore 9 si terrà il "5° Raduno dei trattori e dei mezzi agricoli forestali". Esposizione e sfilata di trattori e mezzi agricoli e forestali, dimostrazioni e attività a tema, musica e intrattenimento per grandi e piccini con i R3D Brothers, battesimo della sella con i Cavalieri del Bandito di Bra, gara con mini escavatore, una divertente sfida di abilità e precisione con premi per i primi classificati. Info: 349 55 26 104.

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RODDINO: FESTA DEL TARTUFO NERO

Domenica 19 luglio si svolgerà la 16a edizione della Fiera del Tartufo Nero. Dalle ore 8.30 verrà aperta la fiera con il Mercato agroalimentare e artigianato. Seguirà il convegno "Custodire il bosco – Tartufi, biodiversità e vita nei piccoli comuni", dedicato al rapporto tra ambiente, comunità e sviluppo delle aree interne. Si proseguirà con il “Pranzo del Tartufo Nero di Roddino”, la premiazione del "Roddinese dell'Anno", laboratori per bambini e famiglie, attività dedicate alla biodiversità, giochi in legno, il trenino panoramico gratuito e numerose occasioni per vivere il paese e le sue eccellenze. Info: 348 35 19 216.

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SALUZZO: INCANTI AL TASTÈ

Sabato 18 luglio, dalle ore 18 alle ore 21, presso l'Antico Palazzo Comunale, Voci Erranti organizza "Incanti al Tastè". Ospite della serata sarà Chiara Effe, cantautrice cagliaritana che proporrà musica jazz, brasiliana e canzoni a menù. Info: https://linktr.ee/vocierranti

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SAMPEYRE: ARISA

Domenica 19 luglio, alle ore 13, Arisa sarà protagonista di un concerto unico nel suo genere, immerso nella straordinaria cornice di Sampeyre, nel cuore della Valle Varaita. L’area del concerto sarà raggiungibile esclusivamente a piedi, con una camminata di circa 10 minuti dai parcheggi, senza necessità di utilizzare seggiovie, navette o altri mezzi. Info: https://www.suonidalmonviso.it/

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SAN DAMIANO MACRA: FOLK UP

Nel week end si svilupperanno gli appuntamenti di un festival riguardante le tradizioni musicali e coreutiche delle culture popolari europee, organizzato da Escarton APS. Saranno presenti stage di danza, concerti balfolk, momenti di incontro e condivisione aperti ad appassionati, curiosi e ballerini di ogni livello. Info: https://www.escarton.it/

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SAVIGLIANO: NEVER ENDING WEEKENDS

Sabato 18 luglio continua al Parco Graneris “Never Ending Weekends”: alle ore 11 “Booknic” e alle ore 19 “Luglio al parco che ti voglio...”. Info: 0172/370736.

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STROPPO: NOTTE DELLE LANTERNE

Sabato 18 luglio, a partire dalle ore 10 fino a tarda sera presso il Santuario di Santa Maria, straordinaria giornata di musica e divertimento con "La notte delle lanterne". Ingresso libero e gratuito. Info: https://www.comune.stroppo.cn.it

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TARANTASCA - SANTA CRISTINA: FESTA PATRONALE

Sabato 18, alle ore 20, “Cena Speciale alla Trota” e a seguire musica latino-americana con la scuola Imperial Dance e DJ Prince. Domenica 19 luglio alle ore 10, S. Messa e processione, presente la Banda Musicale di Villafalletto. Alle ore 12 prenderà il via il “2° Raduno Trattoristico” e nel pomeriggio ci saranno l’esibizione degli sbandieratori e musici dell’Associazione “Le Nuvole”, le gare alla petanque “8° Memorial Taricco Aldo, DJ Ope, street food e giochi in piazza.

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VALCASOTTO: CAMMINATA STORICO-GASTRONOMICA

Domenica 19 luglio l’Associazione Amici di Valcasotto APS propone la 10ª “Camminata storico-gastronomica lungo i sentieri di Valcasotto”, appuntamento ormai diventato una delle manifestazioni più rappresentative dell’estate in Alta Valle Casotto. Info: amicidivalcasotto@gmail.com - 389 18 49 060.

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VALDIERI: RADUNO VEICOLI MILITARI

Nel week end proseguono gli eventi legati alla prima edizione del “Raduno veicoli militari- La Valle dei Re”. Percorsi in alta quota, benedizione dei mezzi, momenti di socialità insieme in luoghi montani meravigliosi. Info: https://imvcc.eu/news/raduno-veicoli-storici-a-valdieri-17-18-19-luglio-2026/

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VERNANTE: WILDLIFE

Ultimo week end per visitare al Centro visita dei Parchi la mostra “Wildlife”, esposizione di fotografie naturalistiche di Davide Otta e Francesco Panuello. Ingresso libero. Info: 0171/920550.

VERNANTE: FESTA MEDIEVALE

Domenica 19 luglio ritorna la Festa Medievale con lo storico assalto al castello La Tourusela, a seguire possibilità di cenare in piazza de l'Ala e gran finale con lo spettacolo del fuoco in piazza Vermenagna. Per l'intera giornata accampamento medievale in piazza Vermenagna e mercatini di artigianato per le vie del paese. Dalle ore 10giro in carrozza presso i giardinetti Attilio Mussino, alle ore 14.30 corteo dei figuranti per le vie del paese con arrivo in piazza de l'Ala e spettacolo degli sbandieratori alle ore 15.30. Alle ore 17.30 assalto ai ruderi del castello La Tourusela a cura del gruppo ARS Bellum, a seguire alle ore 20 cena medievale in piazza de l'Ala e grande spettacolo del fuoco realizzato dall'associazione Calidè alle ore 22.30 in piazza Vermenagna. Info: https://www.provernante.it/

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VINADIO: RADUNO ALFA ROMEO

Sabato 18 luglio, a partire dalle ore 9, si terrà il primo Raduno Alfa Romeo in Valle Stura organizzato dall'associazione "ASD Alfa Romeo Italian Style". Ingresso libero, prenotazione necessaria (alcune attività a pagamento). Info: alfaromeoitalianstyle@gmail.com

VINADIO - COLLE DELLA LOMBARDA: UNA GIORNATA SULLE TRACCE DEI FORTI