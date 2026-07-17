Elio e le Storie Tese conquistano piazza Galimberti: ironia, virtuosismo e migliaia di spettatori per il Cuneo Music Festival [Foto]

Una piazza Galimberti gremita ha accolto Elio e le Storie Tese, protagonisti della serata inaugurale del Cuneo Music Festival con il loro rock demenziale.

L’attesa, testimoniata anche dall’esaurimento in pochi giorni dei posti nell’area sotto il palco, è stata ampiamente ripagata da uno spettacolo che ha unito musica, comicità surreale e un rapporto continuo con il pubblico.

Del resto, Elio è un campione in questo, capace di coinvolgere il pubblico con improvvisazioni e gag.

Originale anche la modalità di costruzione della scaletta, un tour “À la carte”, basato sulle preferenze degli spettatori, formula che ha trasformato il live in un evento unico e sempre diverso.

Sul palco è emersa, ancora una volta, la straordinaria qualità tecnica dei musicisti, capace di attraversare generi diversi con naturalezza e di fondere rock, pop, jazz e satira in uno spettacolo che diverte senza mai rinunciare alla precisione musicale.

Per il Cuneo Music Festival si è trattato di un’apertura di grande richiamo: il lungo applauso del pubblico cuneese è stato il segnale più evidente di una serata che resterà tra i momenti più riusciti dell’estate musicale cittadina.



L’impressione è quella di un concerto che ha saputo andare oltre la semplice esecuzione musicale.

Elio e le Storie Tese hanno dimostrato ancora una volta come sia possibile coniugare ironia, intelligenza e grande tecnica, trasformando un live in uno spettacolo completo e unico.

Il Festival continua: domani 18 luglio la serata verrà animata dal dj e talent scout Claudio Cecchetto. A 45 anni dalla celebre “Gioca Jouer”,il conduttore e disc jockey mantiene la voglia di ballare e “far festa”, portandola anche nella nostra provincia e nell’arena cittadina.



L’ultima sera, invece, salirà sul palco Sarah Toscano. Vincitrice dell’edizione 2023/24 del talent show “Amici”, si è consacrata come voce promettente del nuovo panorama pop italiano. Ad aprire la serata sarà Andrea Costantino, in arte Costa, una delle voci emergenti della scena rap cuneese.



Ricordiamo che tutti gli eventi, anche per chi non è riuscito a prenotare un posto nell’area davanti al palco, saranno comunque godibili da tutta piazza Galimberti, ovviamente pedonale.