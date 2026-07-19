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La petizione della Lega per la grazia a Roggero supera 120mila adesioni in tre giorni
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Politica | 19 luglio 2026, 11:48

La petizione della Lega per la grazia a Roggero supera 120mila adesioni in tre giorni

L’iniziativa, nata dal capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Massa, Filippo Frugoli, è stata successivamente fatta propria e rilanciata a livello nazionale

La petizione della Lega per la grazia a Roggero supera 120mila adesioni in tre giorni

Ha superato quota 120mila adesioni la petizione online promossa dalla Lega per chiedere al Presidente della Repubblica la concessione della grazia a Mario Roggero.

L’iniziativa, nata dal capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Massa, Filippo Frugoli, è stata successivamente fatta propria e rilanciata a livello nazionale dalla Lega dopo il boom di adesioni.

Il traguardo delle 120mila adesioni in poco più di tre giorni conferma la grande partecipazione dei cittadini e la vicinanza a Mario Roggero, nella convinzione che chi ha difeso la propria vita, la propria famiglia e il proprio lavoro non debba essere lasciato solo.

La Lega ringrazia tutti coloro che hanno già aderito e invita i cittadini a continuare a sottoscrivere e diffondere la petizione per sostenere la richiesta di grazia: https://c.org/cP5Nbsdjhv

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