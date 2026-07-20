Roaschia, un successo per “Catri Pass at Sëra”, la passeggiata al tramonto tra buon cibo, musica e voglia di stare insieme

Roaschia ha vissuto una serata speciale con “Catri Pass at Sëra”, la passeggiata al tramonto organizzata sabato 18 luglio dalla Pro Loco Roaschia, con il patrocinio del Comune di Roaschia.

L’iniziativa ha confermato ancora una volta la voglia di partecipazione e il legame forte tra la comunità, il territorio e le sue borgate. Una formula semplice, curata e molto apprezzata: camminare con passo tranquillo, godersi il fresco della sera, scoprire angoli caratteristici del paese e fermarsi lungo il percorso per condividere buon cibo, musica e compagnia.

Il tracciato, lungo circa 3,5 chilometri con un dislivello contenuto di 100 metri, ha accompagnato i partecipanti in un itinerario accessibile e piacevole, pensato per vivere Roaschia da una prospettiva diversa. La partenza dall’Osteria Dragonera, con gruppi scaglionati, ha dato il via a una serata che ha unito natura, convivialità e sapori locali.

Le tappe gastronomiche sono state uno degli elementi più apprezzati della camminata. Ai Laghetti di Roaschia è stato servito l’aperitivo, poi il percorso è proseguito verso Tetto Biava con la pasta fredda, quindi al Cantiere con la salsiccia bruschettata. Alla Sorgente Dragonera spazio alla crostata, prima del rientro finale con la sorpresa conclusiva.

Una passeggiata serale che, per l’ultimo gruppo, ha assunto anche il fascino della camminata quasi notturna, rendendo l’esperienza ancora più suggestiva. Tra luci, torce, chiacchiere e panorami, “Catri Pass at Sëra” ha saputo creare quella bella atmosfera che nasce quando un paese si mette in moto e lavora insieme per accogliere.

Alla serata ha partecipato anche il sindaco Maurizio Paoletti, che ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa: “Catri Pass at Sëra”, la prima passeggiata serale, notturna per il quarto gruppo, organizzata a Roaschia dalla Pro Loco con tappe per rifocillarsi, è stata un altro bel evento per il nostro territorio. Un grazie alla Pro Loco e ai suoi tanti giovani volontari per l’impegno e l’energia messi in campo. Avanti così".

Il successo della manifestazione conferma l’importanza delle iniziative capaci di valorizzare il paese senza snaturarlo. Roaschia, con le sue borgate, i suoi sentieri, le sue sorgenti e il suo paesaggio, si presta a essere vissuta lentamente, con uno sguardo attento e con il piacere di stare insieme.

Dietro la buona riuscita della serata c’è stato il lavoro dei volontari, in particolare dei tanti giovani della Pro Loco, che hanno curato l’organizzazione, le tappe, l’accoglienza e i dettagli necessari per rendere il percorso piacevole e sicuro.

“Catri Pass at Sëra” si aggiunge così alle iniziative che stanno contribuendo a raccontare Roaschia come un paese vivo, capace di proporre momenti di incontro, promozione del territorio e riscoperta delle tradizioni locali.