Statale 28, stop ai cantieri tra Garessio e Ormea entro il 7 agosto per agevolare l'esodo estivo

Entro il 7 agosto è prevista la sospensione del cantiere di consolidamento del corpo stradale con installazione di nuove barriere laterali tra Garessio e Ormea, sulla statale 28 “del Colle di Nava”, direttrice fortemente soggetta all’aumento dei flussi di traffico nel periodo estivo per gli spostamenti tra Piemonte e Liguria.



Il provvedimento rientra nel piano “Estate sicura 2026” attivato da Anas (società del Gruppo FS) in vista del grande aumento dei flussi veicolari. Potenzierà l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri: dal 24 luglio e fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414).

In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas dal 20 luglio e fino al 6 settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli.

Nell’ambito della Struttura Territoriale Anas del Piemonte e della Valle d’Aosta, la cui rete stradale si estende complessivamente per 1760 km attraverso nove Province, è prevista la sospensione della maggior parte dei cantieri di lavoro in concomitanza con il picco di transiti per l’esodo estivo. Le lavorazioni sospese riguardano tutti gli aspetti di esercizio della rete: dal ripristino della pavimentazione alla sostituzione delle barriere stradali, dalla sistemazione dei versanti all’installazione della segnaletica verticale.



La riduzione delle limitazioni lungo la rete Anas del Piemonte e della Valle d’Aosta avverrà in maniera progressiva tra la seconda metà di luglio e la prima settimana di agosto.



Insieme agli interventi sulle infrastrutture e alla gestione della viabilità rivestono così un ruolo centrale le campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, strumenti fondamentali per promuovere una cultura della responsabilità e della prevenzione.

L’incontro è stato infatti occasione per presentare in anteprima il nuovo spot sulla sicurezza stradale nell’ambito delle campagne di sicurezza stradale Anas “Quando sei alla guida, tutto può aspettare”, realizzate in collaborazione con MIT e Polizia di Stato.

Al centro della narrazione tre profili di guidatori “comuni”, interpretati da un cast di rilievo nazionale: Massimiliano Ossini, Ludovica Martino e Gianmarco Tognazzi.

Le riprese dello spot sono state realizzate presso gli spazi del Centro di Guida Sicura ACI di Vallelunga, quale luogo d’eccellenza per la guida sicura.