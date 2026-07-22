ASL CN2, in vista del 25 luglio rilancia la prevenzione degli annegamenti

La Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, istituita dalle Nazioni Unite e celebrata ogni anno il 25 luglio con il coordinamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare cittadini e famiglie sull'importanza della prevenzione e sulla diffusione di comportamenti corretti e competenze capaci di salvare vite.

Come ogni anno il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN2, perseguendo gli obiettivi del Piano Locale di Prevenzione, rilancia la campagna di sensibilizzazione per la sicurezza in acqua, con importanti consigli su come comportarsi nei luoghi di balneazione presso mari, laghi, fiumi o in piscina.

Ogni anno in Italia si contano oltre 300 vittime di annegamento ma la maggior parte di questi eventi è evitabile mettendo in atto azioni di prevenzione e adottando le giuste precauzioni. Particolarmente vulnerabili risultano i bambini più piccoli: oltre la metà degli annegamenti che avvengono in piscina riguarda infatti minori fino a 9 anni. Nella maggior parte dei casi l'incidente è legato a una momentanea perdita di supervisione da parte degli adulti.