Accademie in Valle fa il pieno: posti aggiuntivi per Bosso e Mazzariello alla Certosa di Pesio

È partita all’insegna dei grandi numeri la 19ª edizione di Accademie in Valle, che registra subito il tutto esaurito per uno degli appuntamenti di punta: il concerto di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello in programma venerdì 25 luglio alle 21.15 nella cornice della Certosa di Pesio. I posti inizialmente disponibili sono stati rapidamente occupati, segno di un interesse straordinario da parte del pubblico.

Per far fronte alle numerosissime richieste, l’organizzazione ha deciso di aggiungere altri 100 posti, così da consentire a un maggior numero di spettatori di assistere alla performance di una delle coppie più apprezzate del jazz italiano contemporaneo. Sul palco, il trombettista Fabrizio Bosso e il pianista Julian Oliver Mazzariello proporranno “Il cielo è pieno di stelle”, un raffinato omaggio alla musica di Pino Daniele.

Il progetto riveste di jazz, nuova timbrica e intensa poesia alcuni dei brani più iconici del cantautore napoletano, da “Napule è” a “Je so’ pazzo”, fino a “Quando” e “Sicily”, attraversando decenni di storia musicale italiana con uno sguardo personale e profondamente evocativo. La Certosa di Pesio, con il suo fascino storico e spirituale, offrirà una cornice particolarmente suggestiva a questo viaggio sonoro tra memoria, improvvisazione e rilettura contemporanea.

L’evento è a ingresso gratuito e il pubblico potrà accedere all’area del concerto a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Un’occasione preziosa per vivere una serata di grande musica in uno dei luoghi più affascinanti della valle, confermando ancora una volta Accademie in Valle come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate cuneese.