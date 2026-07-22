Da Mare Fuori ai Quartieri Spagnoli: Raiz porta Montecalvario a Sanremo con l'Orchestra Sinfonica in un live speciale

Dopo gli appuntamenti con Goran Bregović, Kurt Elling e Ana Carla Maza, la Sanremo Summer Symphony prosegue il proprio percorso tra culture, contaminazioni e grandi protagonisti della musica italiana e internazionale. Venerdì prossimo alle 21.30, sul palco dell’Auditorium Franco Alfano, arriverà Raiz, storica voce degli Almamegretta e artista amatissimo anche dal grande pubblico televisivo grazie al ruolo di don Salvatore Ricci nella serie cult "Mare Fuori". Una serata speciale che unirà la sua voce all’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

L’appuntamento sarà una tappa del tour estivo "Montecalvario", progetto che prende il nome dallo storico quartiere dei Quartieri Spagnoli di Napoli legato alle origini della famiglia materna dell’artista. Un concerto che nasce come un racconto musicale e personale, capace di attraversare territori diversi: dalla canzone napoletana alla world music, dall’elettronica alla canzone d’autore. Un percorso intimo, nel quale Raiz ripercorre le proprie radici linguistiche, culturali ed emotive. Sul palco di Sanremo il pubblico potrà ascoltare alcuni grandi classici della tradizione partenopea, tra cui 'Na bruna, Amaro è 'o bene e Carmela di Sergio Bruni, insieme ai brani che hanno segnato la storia degli Almamegretta. In scaletta troveranno spazio anche Nun te scurdà, Catene, Gramigna, Fatmah e Respiro, oltre a Rosa, brano scritto per la colonna sonora di "Mare Fuori", e all’omaggio a Pino Daniele con Cammina Cammina, tratto dall’album Terra Mia.

A dirigere il concerto sarà il M° Enzo Campagnoli, tra i direttori d’orchestra più apprezzati del Festival di Sanremo. Per lui si tratta di un nuovo appuntamento nella città dei fiori, questa volta sul palco dell’Auditorium Franco Alfano con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. "Tornare a Sanremo è sempre un’emozione speciale, un grande piacere e una grande soddisfazione. Sono molto legato a questa città – ha raccontato il direttore –, e questa nuova esperienza rappresenta un momento che vivo con entusiasmo e grande emozione". Campagnoli ha sottolineato anche il valore dell’incontro artistico con Raiz: "La sua voce, la sua sensibilità e il suo modo unico di interpretare la musica hanno una forza e un’identità davvero speciali. Credo che l’incontro tra la sua personalità artistica e la grande qualità dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo possa dare vita a qualcosa di veramente emozionante e intenso".

I biglietti per il concerto sono disponibili online sui siti della Sanremo Summer Symphony e di Liveticket. Sarà inoltre possibile acquistare gli ingressi per gli appuntamenti della stagione estiva fino al 21 agosto presso il chiosco di piazza Colombo, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30, e negli uffici della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo in corso Cavallotti 51, primo piano Villa Zirio, il martedì e giovedì negli stessi orari. La biglietteria dell’Auditorium Franco Alfano, con ingresso da via Roccasterone 2, aprirà il giorno del concerto alle 20.

La Sanremo Summer Symphony continuerà poi con un calendario ricco di appuntamenti. Mercoledì 29 luglio alle 21.30 sarà la volta di Filippo Graziani con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Marco Bellasi, in un omaggio all’eredità artistica di Ivan Graziani. Lunedì 10 agosto spazio a "Indimenticabile Whitney" con Belinda Davids e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Roberto Molinelli. Il programma estivo proseguirà giovedì 13 agosto con la prima assoluta di "Tra il mare e le stelle", concerto liberamente ispirato alla vita di Lucio Dalla con la direzione del M° Giancarlo De Lorenzo. Martedì 18 agosto arriverà Paola Turci con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e la partecipazione di Gino Castaldo, mentre venerdì 21 agosto chiuderà la rassegna Break Free - Long Live The Queen, spettacolo dedicato ai Queen con la direzione del M° Ernesto Colombo.