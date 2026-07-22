"Libri a Castello" e "Hummingfields Festival": settembre ricco di eventi a Racconigi [VIDEO]

Da sinistra: Alessandra Giovannini Luca - Direttrice del Complesso Monumentale del Castello e del Parco di Racconigi, Daniela Bianco Consigliera di Amministrazione ATL del Cuneese, Andrea Capello - Consigliere con delega alla Cultura della Città di Racconigi, il Sindaco di Racconigi Valerio Oderda, Maurizio Liberti - Presidente del Gruppo Lettura di Carmagnola, Elena Piazza - coreografa e regista, Fabio Gastaldo - Direttore Hummingfields Festival, Daniela Salvestrin - Direttore ATL del Cuneese.

Lunedì 20 luglio 2026, presso la sede dell'ATL del Cuneese, la Città di Racconigi ha svelato date e ospiti di "Libri a Castello" e "Hummingfields Festival", in programma il prossimo settembre.

Le dichiarazioni a margine della presentazione (GUARDA IL VIDEO)

LIBRI A CASTELLO

Si terrà dal 13 al 16 settembre 2026 la quarta edizione di "Libri a Castello", rassegna letteraria ospitata all'interno della residenza sabauda di Racconigi.

La kermesse si svilupperà in quattro serate -tutte a ingresso gratuito- organizzate dal Comune di Racconigi, dal Gruppo di Lettura Carmagnola e dal Lions Club Racconigi, in collaborazione con le Residenze reali sabaude del Ministero della Cultura.

In apertura, domenica 13, come ormai da tradizione, andrà in scena uno spettacolo teatrale dedicato ai sonetti shakespeariani che in estate ha già attraversato la provincia di Torino e che vedrà a Racconigi la conclusione della sua tournée.

Quindi, negli appuntamenti a seguire, tre presentazioni di libri con altrettanti autori di fama nazionale: Emanuele Filiberto di Savoia con "La Regina di maggio" (lunedì 14); Giusy Ferreri con "Le voci interrotte" (martedì 15) e Marianna Aprile con "La promessa" (mercoledì 16).

Gli ospiti, dopo aver dialogato a partire dalle proprie opere, si renderanno disponibili per il firma-copie a fine incontro.

Le serate si svolgeranno nel piazzale antistante il Castello di Racconigi a partire dalle ore 21. In caso di maltempo si terranno sotto l'Ala Mercatale Eventi, in via Carlo Costa 11, con accesso fino ad esaurimento posti disponibili. Non è prevista la prenotazione.

A completare il programma, nel pomeriggio di domenica 13 settembre, nel Salone d'Ercole, sarà inoltre presentato il nuovo carnet de voyage di Stefano Faravelli, "Giappone. Taccuini dal mondo fluttuante", appena pubblicato da EDT.

Nella stessa occasione sarà inaugurata la mostra "Specchi del Giappone" con le sue opere in dialogo con il patrimonio conservato nel Castello (13 settembre - 1° novembre 2026), in collaborazione con EDT e il Gruppo di Lettura Carmagnola.

Inoltre, in occasione della rassegna, il Castello sarà aperto in via straordinaria con "Il Novecento in Castello": un suggestivo itinerario notturno, in orario 19-23, con visite accompagnate in gruppo (max 25 persone) con partenze alle ore 19:15, 20, 20:45 e 21:30. Il percorso si concentra sugli ambienti novecenteschi della dimora: lo scalone d'onore, gli appartamenti privati della regina Elena, del principe Umberto e di Maria José, fino alle stanze cosiddette dei principini, al primo piano, e all'itinerario tematico "Storie dal mondo in Castello", al piano rialzato dell'ala di levante. Biglietti per le visite acquistabili su App o sito Musei Italiani.

Il manifesto ufficiale dell'edizione 2026 è stato realizzato dal noto artista Fernando Cobelo; la voce ufficiale dell'evento è quella di Roberta Belforte, attrice di teatro, cinema e tv.

La rassegna ha il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo; è organizzata in collaborazione con il Castello di Racconigi (Residenze reali sabaude), Le Terre dei Savoia, Confindustria Cuneo, l'Azienda Turistica Locale del Cuneese, RacconigiAttiva, RacconigIncentro e BluLab e grazie al contributo di Banca di Cherasco, Profilmec Group, Generali Assicurazioni - Ufficio di Racconigi, ATL Cuneese, Camera di Commercio di Cuneo e Pasta Berruto.

Per ulteriori informazioni: Facebook "Gruppo di Lettura Carmagnola" o www.gruppodilettura.net

HUMMINGFIELDS FESTIVAL

Sabato 5 settembre, Racconigi si trasformerà nella capitale piemontese della musica elettronica con il ritorno dell'Hummingfields Festival, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del genere Techno e non solo, grazie ad interessanti contaminazioni con la danza e la cultura. Un'esperienza totale immersa nella musica e nella condivisione, studiata per offrire divertimento in totale comodità e sicurezza.

4 palchi tematici: saranno quattro i differenti stage per esplorare le sfumature più coinvolgenti e travolgenti del panorama elettronico.

60 Deejay Internazionali: una maratona sonora imperdibile con protagonisti i più grandi nomi della scena globale e talenti di rilievo.

Sicurezza e Solidarietà: un festival che guarda al sociale con spazi ed iniziative dedicate alla sensibilizzazione, alla sicurezza dei partecipanti e al supporto di cause benefiche locali.

Per permettere a tutti di godersi l'evento in totale tranquillità e responsabilità, verrà predisposto un comodo servizio navetta dalla stazione ferroviaria di Racconigi, garantendo collegamenti rapidi e senza stress per chi sceglierà di viaggiare in treno.

Per ulteriori informazioni sul Festival: https://www.hummingfieldsfestival.com/