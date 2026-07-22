Mirabilia 2026 fa tappa ad Alba: la grande magia del circo contemporaneo e delle arti performative invade il centro storico

Per celebrare la sua ventesima edizione, il "Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival 2026" porta la rassegna "Mirabilia On the Road" ad Alba da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 2026. Per tre giorni il Cortile della Maddalena, piazza Duomo e le vie del centro trasformano la città in un palcoscenico a cielo aperto tra circo contemporaneo, teatro di strada, danza e arte visiva.

"Il nostro sentito ringraziamento va agli organizzatori e ai sostenitori di Mirabilia per aver condiviso con la Città di Alba un cammino che ha dato vita ad un lungo e autentico sodalizio – commenta l'assessora alla Cultura e Turismo Caterina Pasini –. Festeggiamo lo straordinario traguardo dei vent'anni del Festival, certi che questo legame continuerà a crescere".

L'inaugurazione si terrà venerdì 31 luglio alle 20.45 nel Cortile della Maddalena, seguita alle 21.10 dallo spettacolo "Lusìn" della Compagnia Hanami.

Sabato 1° agosto la programmazione entrerà nel vivo con le performance comiche di "WOOW!" della Compagnia Bruboc in via Maestra e al Cortile della Maddalena.

Alle 21 sempre nel Cortile della Maddalena andrà in scena la produzione internazionale "Edèn" del Théâtre Jaleo, guidato da Arnaud Vidal e Alice Alban-Zapata, un cabaret visionario tra marionette, danza e musica che esplora i sette peccati capitali. La serata si chiuderà alle 22.15 in piazza Duomo con il teatro di fuoco "I Custodi delle Fiamme" della compagnia Calidè.

Nato dall'incontro tra l'attore e scenografo Arnaud Vidal e la danzatrice Alice Alban-Zapata, il Théâtre Jaleo sviluppa dal 2017 una forma di teatro popolare contemporaneo capace di attraversare confini geografici, sociali e culturali. Ospite dei principali festival europei, la compagnia ha costruito una cifra artistica inconfondibile, fondata sull'incontro tra teatro, marionette, danza, musica dal vivo e arti visive, all'interno di una struttura teatrale nomade di grande impatto scenico. Le sue creazioni si distinguono per la cura artigianale della scena, la forza dell'immaginario e la capacità di instaurare un dialogo diretto con il pubblico, dando vita a esperienze poetiche e accessibili a spettatori di ogni età.

Con "Edèn", il Théâtre Jaleo firma uno spettacolo di straordinaria intensità visiva ed emotiva. Sette peccati capitali, una danzatrice, nove marionette e un universo di personaggi grotteschi, teneri e profondamente umani animano un cabaret visionario dove danza, musica, teatro di figura, maschere e immagini poetiche si intrecciano in una successione di racconti senza apparente legame, accomunati dal desiderio di parlare di noi, delle nostre fragilità, delle ossessioni che nascondiamo e delle contraddizioni che ci abitano. Attraverso una drammaturgia fatta di immagini, movimento e sorprendenti invenzioni sceniche, ogni episodio accompagna il pubblico in un viaggio sospeso tra sogno e realtà, alternando ironia e poesia, leggerezza e inquietudine. Le marionette prendono vita accanto alla danzatrice in un dialogo continuo tra corpo e materia, trasformando il palcoscenico in uno spazio popolato da figure simboliche che raccontano i desideri, le paure e le debolezze dell'essere umano. Uno spettacolo capace di emozionare, stupire e far riflettere, confermando il linguaggio originale del Théâtre Jaleo tra le esperienze più affascinanti del teatro visuale contemporaneo.

Domenica 2 agosto, a partire dalle 11, Sara Vilardo proporrà la performance immersiva "Sirene", affiancata dai riallestimenti di "WOOW!" e dalla replica finale di "Edèn" alle 21.

Per tutta la durata della tappa albese sarà attiva l'installazione "La Piazza dei Balocchi" del Microcirco al Cortile della Maddalena dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Più che un'area gioco, una vera installazione artistica dove bambini e adulti potranno condividere il piacere del gioco attraverso giostre d'altri tempi, cavalli di legno, bolle di sapone giganti, giochi tradizionali, laboratori creativi e strumenti musicali meccanici. Uno spazio pensato per favorire l'incontro tra generazioni e restituire al gioco il suo valore culturale e relazionale, in pieno spirito Mirabilia.

L'evento, sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Piemonte, dalla Città di Alba e dalla Fondazione Crc, alterna appuntamenti gratuiti a spettacoli a pagamento. Informazioni e prevendite sono disponibili sul sito ufficiale del festival.

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