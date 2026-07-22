Limone Piemonte, Bioblitz transfrontaliero al Colle di Tenda

C'è un modo speciale per vivere la montagna e scoprire la natura non da semplici turisti, ma da veri ricercatori: venerdì 24 luglio, le Aree Protette Alpi Marittime, in collaborazione con il Parc national du Mercantour, organizzano un Bioblitz transfrontaliero al Colle di Tenda. Ma cos’è un bioblitz? La parola, sempre più diffusa, deriva dall’unione del greco bios (vita) e del tedesco blitz (lampo) ed indica un evento di censimento biologico intensivo che si svolge in un arco di tempo limitato in una area, dove scienziati ed esperti naturalisti lavorano fianco a fianco con i cittadini comuni e i volontari.

Una modalità per “arruolare” appassionati e curiosi di natura per la raccolta di dati utili alla ricerca e per monitorare la crisi della biodiversità dovuta ai cambiamenti climatici e all’aumento della frequentazione di ecosistemi fragili come quelli alpini.



L'appuntamento è alle ore 9 presso lo Chalet Le Marmotte (strada per il valico), da cui partirà un'escursione guidata di circa tre ore, adatta anche alle famiglie con bambini sopra i 5 anni, con l'obiettivo di esplorare, fotografare e mappare quante più specie animali e vegetali possibili tra Italia e Francia.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati e su iscrizione su www.areeprotettealpimarittime.it (sezione eventi).