"Affitti brevi e territorio: quale equilibrio per il turismo del futuro?", a Grinzane Cavour operatori e amministratori affrontano il tema

Il presidente e il direttore ACA, Viglione e Pace, il presidente dell’Associazione Ristoratori & Albergatori Albesi Camia e la responsabile Marketing Bergadano e Ferrero, Sales & Project Manager di Langhe Experience

Novità per l’Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi, aderente all’ACA, il sodalizio che rappresenta gli operatori di due fra i settori economici più significativi del territorio: gli imprenditori che danno vita a una delle ristorazioni più apprezzate al mondo e le attività che ospitano i visitatori italiani e stranieri in un sistema di strutture di riconosciuta qualità.

L’Associazione ha in cantiere un appuntamento dedicato al tema sempre più attuale delle locazioni turistiche, al centro del dibattito locale e non solo, per le problematiche e gli squilibri generati nel mercato dell’accoglienza turistica.

Lunedì 14 settembre 2026 a partire dalle ore 17.00, presso il Castello di Grinzane Cavour, si terrà il convegno "Affitti brevi e territorio: quale equilibrio per il turismo del futuro?". Sull’argomento l’Associazione Commercianti Albesi e Langhe Experience (la rete che unisce il Consorzio Turistico e il Consorzio Piccole Strutture Ricettive) hanno più volte richiamato l'attenzione, evidenziando la necessità di garantire condizioni di concorrenza corrette e trasparenti tra le diverse forme di ospitalità.

L'evento offrirà agli operatori del settore e agli amministratori pubblici un momento di confronto sul fenomeno degli affitti brevi che negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa e che pone nuove sfide per il comparto turistico. Non a caso il sottotitolo dell’iniziativa è “Stesso mercato, stesse regole: come governare la crescita delle locazioni turistiche nel rispetto dei residenti, della qualità dell'offerta e della competitività delle destinazioni”.

Interverranno relatori ed esperti a portare dati, esperienze e spunti di riflessione per approfondire le criticità e le opportunità legate all'evoluzione delle locazioni turistiche. Tra gli ospiti più attesi sarà presente Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi.

Il programma completo del convegno sarà presentato nell'imminenza dell’evento.

Nuovo logo per l’Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi

Lo slancio divulgativo su un tema di così vasto interesse per le categorie coinvolte si accompagna all’evidenza di una nuova grafica distintiva per l’Associazione: il nuovo logo, infatti, è stato realizzato in questi giorni per rinnovare l’immagine del sodalizio, sottolinearne il percorso di crescita e rafforzarne la riconoscibilità all'interno del sistema Confcommercio, FIPE e Federalberghi.





