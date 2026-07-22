A Roccavione arriva “Spritz & Quiz”: aperitivo, giochi e sfide in piazza San Magno

Sabato 25 luglio piazza San Magno si trasforma nel grande palcoscenico di “Spritz & Quiz”, una serata dedicata al divertimento, alla cultura generale e alla voglia di stare insieme. L’appuntamento, organizzato dalla Pro Loco Roccavione e Chi di Test, e dal Comitato Giovani Nova Rocca con la collaborazione del Comune di Roccavione, avrà inizio alle ore 19.30.

I partecipanti potranno formare la propria squadra e mettersi alla prova in un quiz tutt’altro che tradizionale: oltre alle domande di cultura generale, il programma prevede giochi interattivi, quesiti video, prove a sorpresa e divertenti sfide karaoke. Non servirà essere campioni da “Rischiatutto”: conteranno soprattutto l’affiatamento del gruppo, la rapidità e la voglia di mettersi in gioco.

La quota di partecipazione è di 8 euro e comprende l’iscrizione al quiz e un aperitivo con Aperol Spritz.

Per partecipare è necessario iscriversi inquadrando il QR Code presente sulla locandina e completando il pagamento. Durante la serata sarà inoltre possibile cenare nei locali del paese: il bar, la pizzeria e la Piola d’Roucavioun saranno pronti ad accogliere partecipanti e pubblico con le loro proposte. Tra l'altro, come ogni sabato sera estivo, una parte del centro sarà resa pedonale, consentendo a tutti una fruizione più piacevole del paese.

“Spritz & Quiz” sarà quindi un’altra occasione per vivere il centro di Roccavione, incontrarsi e trascorrere una serata estiva all’insegna delle risate e della convivialità.

Appuntamento sabato 25 luglio, dalle ore 19.30, in piazza San Magno a Roccavione.

Per informazioni è possibile contattare Ilenia al numero 345 290 4123.