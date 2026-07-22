“Cinema sotto le stelle” alla Pinetina di Cuneo: una sera con Familiar Touch e le fragilità della memoria

Terzo appuntamento con “Cinema sotto le stelle”, la rassegna cinematografica che l’associazione MenteInPace propone dal 2011 al parco “La Pinetina”, all’incrocio tra via Bongioanni e via Monsignor Riberi. L’edizione di quest’anno prevede quattro serate dedicate a storie che esplorano il viaggio emotivo e psicologico legato alla cura, all’accettazione della vulnerabilità e alla rinascita interiore di fronte ai grandi cambiamenti della vita.

Le proiezioni iniziano alle 21.30 e, per il 2026, la rassegna compie un importante salto di qualità tecnologico e scenografico: i film vengono proiettati su uno schermo gonfiabile professionale con audio integrato, trasformando la Pinetina in una vera arena cinematografica all’aperto. Un modo per rendere ancora più coinvolgente un appuntamento che unisce socialità, cultura e attenzione al benessere delle persone.

“Cinema sotto le stelle” rientra nel più ampio progetto “NutriMenti”, un percorso che comprende laboratori teatrali, attività di espressione creativa e di cucina, uscite sul territorio e incontri dedicati all’autonomia. Si tratta di iniziative socializzanti rivolte alle persone in cura presso il Servizio di Salute Mentale di Cuneo, pensate per rafforzarne l’autostima, favorire l’indipendenza e contribuire a migliorare la qualità della vita attraverso esperienze condivise.

La rassegna è organizzata da MenteInPace con il patrocinio del Comune di Cuneo e in collaborazione con Casa del Quartiere Donatello, Comitato Quartiere Donatello, Amnesty International, Auser Cuneo e vallate, le cooperative sociali Proposta 80 e Momo e il Centro Diurno del D.S.M. di Cuneo. L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno di Fondazione CRC e CSV Società Solidale, che ne supportano il valore culturale e sociale.

Venerdì 24 luglio sarà la volta di Familiar Touch di Sarah Friedland, presentato da Auser Cuneo e vallate. Il film, interpretato da Kathleen Chalfant, Carolyn Michelle, Andy McQueen e H. Jon Benjamin (USA, 2024, durata 91 minuti), racconta la storia di Ruth, anziana ex chef dall’animo fiero, che si trasferisce in una casa di riposo a causa dell’avanzare della demenza senile. Convinta di trovarsi lì per lavorare e non come paziente, Ruth si muove tra lucidità, ironia e disorientamento, nel tentativo di difendere la propria identità.

Premiato alla Mostra del Cinema di Venezia con il Leone del futuro – Premio Venezia opera prima “Luigi De Laurentiis” e con i riconoscimenti nella sezione Orizzonti per la miglior regia e la miglior interpretazione femminile, Familiar Touch è un film intimo e privo di pietismo. Racconta la terza età con straordinaria dignità e una toccante ironia, offrendo al pubblico uno sguardo profondo e rispettoso sulle fragilità della memoria e sul bisogno di essere riconosciuti, anche quando le parole e i ricordi iniziano a sfumare.