La Yoyo Band accende la festa di San Giacomo a Prazzo Superiore

Sabato 25 luglio alle 21, in piazza del Municipio a Prazzo Superiore, arriva la Yoyo Band per una serata all’insegna della musica e del divertimento. Il concerto è inserito nel programma della IX rassegna “Cine&Musica e… all’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira”, che per tutta l’estate porta concerti e cineforum nei comuni di Marmora, Macra, Prazzo, Celle di Macra ed Elva.

L’edizione di quest’anno propone dieci appuntamenti tra luglio e agosto, trasformando piazze e borgate in palcoscenici a cielo aperto dove musica e cinema dialogano con le tradizioni locali. L’obiettivo è unire intrattenimento e promozione del territorio alpino, valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico dell’Alta Valle Maira attraverso eventi accessibili a residenti e turisti.

Nata nel 1996 dall’idea di un gruppo di amici, la Yoyo Band ha come missione dichiarata “divertirsi e divertire”. I musicisti mettono insieme passione, professionalità e attenzione al sound per costruire uno spettacolo coinvolgente, pensato per un pubblico eterogeneo e pronto a cantare e ballare sotto le stelle.

In scaletta un vero e proprio viaggio musicale a 360 gradi: dagli evergreen italiani al rock internazionale, dalla dance alla disco music, passando per il revival anni Sessanta, Settanta e Ottanta fino alle hit più recenti. La band propone arrangiamenti energici che ripercorrono quattro decenni di storia della musica nazionale e internazionale, con l’obiettivo di creare una serata di intrattenimento puro e spensierato.

Il concerto si inserisce nel programma della Festa patronale di San Giacomo a Prazzo Superiore ed è realizzato in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Prazzo. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, in continuità con la filosofia della rassegna, che punta a rendere la cultura un’occasione condivisa di comunità.

L’iniziativa rientra nel progetto “Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira”, finanziato dalla Fondazione CRT tramite il Bando Erogazioni Ordinarie, e nel progetto “Percorsi didattici & laboratori dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira”, sostenuto dalla Fondazione CRC attraverso il Bando Generale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ecomuseo all’indirizzo ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com.