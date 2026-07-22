San Giacomo Beer Fest 2026 accende Busca: quattro giorni di musica, cucina e birra

L’attesa è finita: il San Giacomo Beer Fest 2026 è ufficialmente pronto a tornare a Busca dal 24 al 27 luglio, con quattro giornate di appuntamenti tra musica, gastronomia e divertimento. L’evento promette anche quest’anno di richiamare pubblico da tutto il territorio, trasformando la città in un grande punto di ritrovo estivo.

Il programma propone cene a tema con “A taula ma na vota” e la porchetta di Tarcisio, oltre a serate animate da dj set con Giulia Frencia, ISO DJ e Bruno Power. In cartellone anche l’orchestra Seimandi e Sonia dei Castelli, per una proposta musicale che unisce tradizione e intrattenimento.

Non mancheranno i momenti di svago e convivialità: sono previste una gara di bocce, polenta, grigliate e attività dedicate ai più piccoli, in un format pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età. L’obiettivo è quello di offrire un clima di festa accessibile e partecipato, capace di tenere insieme sapori, musica e socialità.

Bar e panini saranno aperti tutte le sere, per accompagnare le serate del festival. Un invito semplice e diretto, quello degli organizzatori: il divertimento è garantito, basta portare la sete.