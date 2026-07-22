Sanità cuneese, domani il punto con la Cgil davanti all'ex Mater Amabilis

“Il fantastico mondo della sanità cuneese”, domani, giovedì 23 luglio, alle 9.30 Cgil – Fp Cgil – Spi Cgil Cuneo in collaborazione con il Comitato Vivere la Costituzione farà il punto sulla situazione socio sanitaria provinciale e regionale nello spazio antistante l'ospedale di comunità di Cuneo ex Mater Amabilis.



A distanza di qualche giorno dall’inaugurazione della casa di comunità di Savigliano e degli ospedali di comunità di Cuneo e Saluzzo “lo faremo raccontando le fatiche e le condizioni di lavoro delle operatrici e degli operatori socio sanitari, i bisogni, le aspettative, le criticità affrontate quotidianamente dalle cittadine e dai cittadini cuneesi che necessitano di cure e assistenza. Parleremo di medicina territoriale, accesso alle prestazioni e liste di attesa, assistenza domiciliare e RSA (case di riposo) e di quanto il livello di efficienza della sanità pubblica possa condizionare la qualità della vita delle persone: cose concrete che non si risolvono con un taglio di nastro o con promesse da campagna elettorale permanente”.