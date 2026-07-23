Alba: presto la sostituzione dei “pedali” per risolvere i disservizi ai passaggi a livello di Mussotto

L'incontro tecnico all’incrocio tra corso Bra e corso Canale è stato organizzato a seguito dei recenti disservizi che hanno interessato i due passaggi a livello della frazione. Nelle scorse settimane si sono infatti verificati diversi malfunzionamenti, tra cui il mancato abbassamento delle sbarre al sopraggiungere del treno, con conseguenti tempi di attesa per circolazione stradale e pedonale e ritardi sul traffico ferroviario e cittadino, soprattutto nelle ore di punta.

Al sopralluogo hanno partecipato il sindaco di Alba Alberto Gatto, gli assessori Edoardo Fenocchio (Trasporti pubblici) e Davide Tibaldi (Quartieri), il presidente del Comitato di Quartiere Mussotto Giovanni Lano, la presidente del Comitato Pendolari Alba Sonia Grimaldi, Luisella Bordino in rappresentanza dei commercianti di corso Bra e Antonio Perazzone della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Torino di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Nel corso dell’incontro, i tecnici di RFI hanno illustrato il quadro degli interventi programmati, confermando che le criticità maggiormente impattanti saranno affrontate entro la fine del mese mediante la sostituzione di diverse componenti dell’impianto, tra cui il cosiddetto “pedale”, dispositivo deputato al rilevamento del passaggio del treno attraverso la pressione esercitata sulla rotaia.

Secondo quanto rappresentato dai tecnici di RFI, i disservizi registrati negli ultimi mesi sarebbero riconducibili alle elevate temperature, che avrebbero inciso sul funzionamento dei sensori digitali “conta-assi”. Si tratta di dispositivi di ultima generazione, caratterizzati da un’elevata sensibilità operativa, che avrebbero risentito delle condizioni termiche eccezionali rilevate tra giugno e luglio, determinando i disagi che hanno interessato i passaggi a livello di Frazione Mussotto.

L'incontro ha consentito di avviare un confronto diretto e costruttivo tra l'Amministrazione comunale e RFI, con l'obiettivo di monitorare l'attuazione degli interventi e garantire il ripristino di condizioni di regolarità del servizio.

Dichiarano congiuntamente il sindaco Alberto Gatto e gli assessori Edoardo Fenocchio e Davide Tibaldi: «La situazione registrata nelle ultime settimane non era più sostenibile per i residenti, i pendolari, i commercianti e per tutti coloro che ogni giorno attraversano i passaggi a livello di Mussotto. Prendiamo atto dell'impegno assunto dai tecnici a sostituire entro fine mese i componenti che hanno causato i malfunzionamenti e continueremo a seguire con attenzione l'evolversi della situazione. La regolarità della viabilità e della circolazione ferroviaria devono rimanere una priorità assoluta. Ringraziamo i comitati, i cittadini e le attività economiche che hanno contribuito a segnalare tempestivamente i disagi, permettendo di mantenere alta l'attenzione su un problema che richiede una risposta rapida e concreta. Durante il sopralluogo abbiamo ragionato con RFI su soluzioni strutturali che possono risolvere le interferenze tra la linea ferroviaria e la viabilità, da attuare con il coinvolgimento della Regione e dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, affinché possa migliorare la viabilità del quartiere Mussotto e della città».