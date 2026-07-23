L'eurodeputato Gregory Allione in visita a Borgo San Dalmazzo per il progetto della Cittadella delle Alpi Marittime

Martedì 21 luglio 2026 l’eurodeputato francese Gregory Allione, presidente della Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France dal 2018 al 2023 e parlamentare europeo, ha visitato l’area della ex caserma Mario Fiore di Borgo San Dalmazzo, al centro del progetto Cittadella a protezione del territorio delle Alpi Marittime, finanziato per il primo lotto di interventi dal Bando Stars della Fondazione CRC.



Volontario dei vigili del fuoco sin da giovanissimo, Allione ha maturato una lunga carriera nel corpo dei Sapeurs-Pompiers francesi. Proprio questa competenza specifica, oggi messa al servizio del suo ruolo istituzionale, ha motivato la visita: una giornata di approfondimento sul territorio transfrontaliero, organizzata su sua richiesta, per valutare insieme ad amministrazioni e tecnici le opportunità di miglioramento dell’interoperabilità tra i sistemi di protezione civile europei, con particolare attenzione alla cooperazione tra Italia e Francia.



La delegazione francese che ha accompagnato l’eurodeputato era composta dal suo assistente Jérémy Senatore; da Jean‑Claude Castel, presidente del consiglio d’amministrazione del SDIS 04; dalla sindaca di Le Lauzet-Ubaye, Agnès Pignatel; dal Col. Sylvain Besson, direttore del SDIS 04; da Laure Ansel, responsabile del servizio “Ricerca di finanziamenti e supporto al coordinamento strategico” del SDIS 04; dal Lt. Jean‑Paul Monet, ufficiale di collegamento per il progetto europeo DARE.



Dopo una serata nell’Ubaye con amministrazioni locali e Sapeurs-Pompiers dello SDIS04, l’europarlamentare è stato accolto al Colle della Maddalena da una delegazione dell’Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo e dal gruppo AIB–Protezione Civile di Borgo San Dalmazzo e Demonte. La visita è proseguita a Pietraporzio, dove Allione ha potuto osservare direttamente l’area oggetto del recente caso studio sugli incendi boschivi. L’eurodeputato ha poi incontrato i volontari presso la sede AIB‑PC Piemonte / Unione Montana a Demonte, prima di raggiungere Borgo San Dalmazzo e, in chiusura di giornata, il Centro di Alta Formazione AIB-PC del Formont a Peveragno.



A Borgo San Dalmazzo la sindaca Roberta Robbione, gli assessori Fabio Armando e Armando Boaglio, il consigliere Gerardo Matta e la consulente Cristiana Taricco hanno illustrato all’eurodeputato il progetto della Cittadella e le sue finalità a servizio del territorio transfrontaliero, evidenziando il valore strategico dell’investimento sostenuto dalla Fondazione CRC per la prevenzione, la formazione e la gestione delle emergenze nelle Alpi Marittime.





La delegazione italiana della Protezione Civile e del Formont era composta da Laura Porracchia, Daniele Tallone e da Sergio Pirone, punto di riferimento per quanto riguarda gli aspetti più propriamente tecnici dell’incontro. Importante la presenza dell’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo, oltre al vicepresidente ANA Cuneo Antonio Franza, al coordinatore dell’Unità di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini Cuneo, Walter Rapetti, del Maggiore dei Carabinieri Luca Rossi e del Luogotenente Michele Cerri. Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, rappresentato dall’architetto Giacomo Marzo e dall’ingegnere Matteo Baralis, ha curato la visita alla parte dell’area dell’ex caserma Mario Fiore oggi sotto la sua gestione.



La visita è stata organizzata congiuntamente dal Comune di Borgo San Dalmazzo con lo SDIS04 e la Comunità di Comuni Vallée Ubaye–Serre Ponçon, nell’ambito delle relazioni già avviate tra i territori frontalieri.