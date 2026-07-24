Approccio al trattamento del tumore testa-collo, alla Fondazione Ferrero di Alba secondo corso europeo

Dal 31 agosto al 2 settembre 2026 alla Fondazione Ferrero di Alba si svolgerà il secondo corso europeo di alta formazione promosso dalla European Head and Neck Society (EHNS), in collaborazione con AIOCC e con il patrocinio di AIOM, AIRO, AOLPI, AOOI, AUORL, SIAPEC-IAP, SICMF, SIOeChCF e dell'Università degli Studi di Torino.

Radiological, Surgical and Pathological Anatomy of the Head and Neck. Enlightening diagnostic and therapeutic gray zones through the multidisciplinary approach è il titolo del corso, che quest'anno sarà dedicato alle sottosedi dell'orofaringe e della laringe, con un focus particolare sulle cosiddette "zone grigie" in ambito diagnostico e terapeutico.

Articolato in tre giornate, il corso rappresenta un'esperienza didattica inedita nel panorama della formazione medica europea, dedicata allo studio comparativo, in modalità immersiva e tridimensionale, dell'anatomia radiologica, chirurgica e patologica del distretto testa-collo. Un percorso che si pone l'obiettivo di offrire gli strumenti indispensabili perché le nuove tecnologie siano comprese e padroneggiate dagli specialisti di oggi e soprattutto di domani dall'uso della realtà aumentata negli approcci terapeutici all'integrazione delle immagini radiologiche direttamente nella visione chirurgica.

In particolare, attraverso l'uso della tecnologia 3D, i partecipanti potranno osservare da vicino, e da prospettive inedite, strutture anatomiche complesse e dinamiche operatorie reali, con una qualità visiva che rende l'apprendimento estremamente concreto. Il corso non si articolerà solo in lezioni frontali ma in un confronto diretto, aperto e multidisciplinare tra professionisti che condividono esperienze e casi reali. Un approccio multidisciplinare, integrato e innovativo, pensato per migliorare l'iter diagnostico, la pianificazione terapeutica e la valutazione anatomo-patologica delle neoplasie cervico-cefaliche.

La faculty è composta da oltre 50 specialiste e specialisti internazionali, provenienti da Italia, Regno Unito, Germania, Spagna, Danimarca, Polonia, Francia, Belgio, Svizzera, India: radiologi, chirurghi ORL e maxillo-facciali, patologi, oncologi medici e radioterapisti e altri esperti delle discipline coinvolte guideranno ogni giornata con approcci differenti ma complementari. Il corso è in particolare rivolto alle nuove generazioni, medici specializzandi e giovani specialisti in anatomia patologica, audiologia e foniatria, chirurgia maxillo-facciale e chirurgia plastica e ricostruttiva, oncologia medica e radioterapia, otorinolaringoiatria e radiologia, con un interesse specifico per l'oncologia laringea e orofaringea. Sono attesi circa 300 partecipanti in presenza, provenienti da tutta Europa e da centri di eccellenza internazionali, con l'obiettivo di creare una rete solida e duratura tra ricerca e formazione.

Il pubblico dei partecipanti in stragrande maggioranza è infatti costituito da giovani che oltre ad apprendere potranno costruire reti di relazioni nazionali e internazionali, di fondamentale importanza in un momento in cui la dimensione virtuale delle relazioni sembra prendere il sopravvento.

La European Head and Neck Society, la Federazione Europea delle Società Nazionali di Oncologia di testa e collo, a carattere rigorosamente multidisciplinare, comprende al suo interno tutte le figure specialistiche impegnate attivamente nel trattamento dei tumori di testa e collo: chirurghi (otorinolaringoiatri e maxillo-facciali), radio oncologi, oncologi medici, radiologi, anatomopatologi, nutrizionisti, nonché tutte le figure professionali coinvolte nella delicata fase riabilitativa dopo i trattamenti. La Federazione è composta da 27 Società Nazionali, con affiliazioni anche di società extra europee, per un numero totale di membri superiore a 2800.

AIOCC è un'associazione senza scopo di lucro che si dedica a studio, ricerca e sensibilizzazione nel campo dell'oncologia cervico-cefalica e opera in modo attivo nell'integrazione fra clinica e ricerca. In Italia è la sola associazione multidisciplinare esistente e questo le garantisce un approccio unico ed estremamente efficace. AIOCC promuove da sempre progetti di studio e di ricerca nel campo dell'oncologia cervico-cefalica volti a migliorare da una parte l'esperienza dei professionisti sanitari e dall'altra la capacità di gestione dei pazienti, dalla presa in carico fino al follow-up.

I tumori di testa e collo rappresentano un'importante percentuale di tutti i tumori solidi dell'organismo umano: in Europa sono il settimo cancro più comune, in Italia sono diagnosticati più di 9.000 casi ogni anno; i fattori di rischio più importanti sono il tabacco e l'alcol, ma è sempre più comune l'incidenza di tumori correlati alla pregressa infezione da alcuni ceppi di papillomavirus umano (HPV).

Dal 2024 la Fondazione Ferrero ospita importanti incontri medici dedicati all'oncologia cervico-cefalica: lo scorso anno si è tenuto il primo corso Radiological vs Surgical vs Pathological Anatomy promosso dalla EHNS Academy e, nel marzo 2024, il 10° Congresso Nazionale di AIOCC e il 5° workshop europeo di chirurgia robotica. In quest'ultima occasione, presso l'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, il Prof. Yoon Woo Koh (Professore di otorinolaringoiatria e di Clinica per il cancro della tiroide presso lo Yonsei University College of Medicine di Seoul, in Corea) ha effettuato una procedura chirurgica robotica in presenza di un numeroso gruppo di specializzandi e giovani specialisti provenienti da tutta Europa.