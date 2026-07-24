Teatro Toselli, svelate le prime anticipazioni della stagione 2026/2027

È in via di definizione la stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Toselli, un programma ricco e variegato che prosegue nel solco tracciato nelle ultime stagioni e a cui daranno la loro personale impronta grandi registi, autori tra i più originali attivi oggi in Italia, interpreti intensi, protagonisti della scena sia nazionale che internazionale, non solo teatrale ma anche cinematografica e musicale.

«Artisti che, ne siamo certi – dichiara l'Assessora alla cultura Cristina Clerico – sapranno donare al pubblico emozioni indimenticabili».

Nel pensare la programmazione, un'attenzione particolare è stata indirizzata verso le produzioni più originali nell'interpretare con il loro lavoro il presente complesso in cui viviamo, anche nel momento in cui incontrano e si confrontano con grandi testi classici.

«Le scelte artistiche – prosegue l'Assessora alla cultura Clerico – si sono indirizzate su spettacoli in grado di far riflettere sulle condizioni del mondo di oggi, perché questa deve essere la funzione del teatro: specchio del mondo, mezzo in grado di scardinare le nostre abitudini consolidate di spettatori, strumento, nelle sue più felici concretizzazioni, capace di fornire visioni nuove e punti di vista inediti. Per questo abbiamo privilegiato storie che parlano di tematiche sociali attuali, in grado, oltre che di intrattenere lo spettatore, di stimolare la riflessione, di far pensare. Penso ad esempio al tema delle migrazioni, che con assoluta determinazione abbiamo voluto al centro della nostra programmazione culturale.»

La rassegna, programmata come di consueto grazie alla proficua collaborazione tra l'Assessorato alla Cultura e la Fondazione Piemonte dal Vivo, sarà composta da 15 spettacoli (di cui 2 in doppia data, per un totale di 17 serate), il tutto all'insegna della più alta qualità.

Anticipazioni e grandi protagonisti in cartellone

Tra i momenti cardine e le novità assolute della stagione figurano per la prima volta due straordinari doppi appuntamenti e una grande firma della regia teatrale:

Martedì 9 febbraio 2027 e Mercoledì 10 febbraio 2027

LO ZAR

di e con Stefano Massini

Sabato 20 marzo 2027 e Domenica 21 marzo 2027 (ore 18:00)

PRIMA DEL TEMPORALE

da un'idea di Umberto Orsini e Massimo Popolizio

Sabato 3 aprile 2027

FLUSSO

di Christian di Furia | regia di Lino Guanciale

«Il nuovo cartellone del Teatro Toselli – conclude l'Assessora Clerico – si muove tra grandi classici con un tocco contemporaneo, la sperimentazione, l'ispirazione letteraria. Da novembre ad aprile, il nostro palco principale ospiterà grandi nomi del mondo teatrale e dello spettacolo. Grazie all'entusiasmo con cui il pubblico ha accolto le ultime stagioni, quest'anno riproporremo alcune doppie, così da ampliare ulteriormente il novero di chi potrà vivere la meraviglia dello spettacolo dal vivo. Abbiamo scelto, per le date doppie, produzioni particolarmente potenti per protagonisti e significato, culturale e sociale: Lo Zar di e con Stefano Massini e Prima del temporale, da un'idea dei grandissimi Umberto Orsini e Massimo Popolizio, dal primo interpretato e dal secondo diretto. A fine settembre, nei nuovi spazi di Esseci, presenteremo tutto il cartellone. Sin d'ora, possiamo dire a tutti gli appassionati e a chi ancora non si è avvicinato al teatro, di tenersi pronti a esperienze preziose da non perdere»

Presentazione ufficiale il 30 settembre nel nuovo Esseci

Il 30 settembre alle ore 18.00 nei nuovi spazi di Esseci (Palazzo Santa Croce) si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'attesissima Stagione Teatrale 2026/2027, confezionata con cura e attenzione da Fondazione Piemonte dal Vivo e Comune di Cuneo, per il civico Teatro Toselli. Tra le prime anticipazioni, Stefano Massini, Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Lino Guanciale.

L'evento segnerà l'apertura ufficiale del nuovo cartellone, rivelando nel dettaglio la ricchezza di un programma ideato per coinvolgere un pubblico ampio e variegato, coniugando grande drammaturgia contemporanea, maestri della scena italiana e proposte di altissimo valore artistico e civile.

La presentazione del 30 settembre rappresenterà un'occasione imperdibile per scoprire l'intero calendario degli spettacoli, le formule di abbonamento, le modalità di vendita, le promozioni dedicate ai giovani e le novità della stagione teatrale 2026/2027.

Oltre a Fondazione Piemonte dal Vivo e Comune di Cuneo, saranno presenti anche rappresentanti di Dispari Teatro, che presenteranno la stagione teatrale di Officina Santa Chiara e di Fondazione Egri Danza che illustreranno il proprio cartellone coreutico.

La cittadinanza, gli operatori dell'informazione e tutti gli appassionati di teatro sono cordialmente invitati a partecipare alla cerimonia di presentazione, previa prenotazione obbligatoria all'indirizzo e-mail spettacoli@comune.cuneo.it .