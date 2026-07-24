Musica, cibo e divertimento a Somano: sabato 25 luglio la serata "Somanjito Open"

I volontari dell'associazione Pro Loco Somano Eventi, con il patrocinio del Comune di Somano, mettono in campo l'energia della tradizione con la serata "Somanjito Open", che si terrà sabato 25 luglio a partire dalle ore 20.

La manifestazione è confermata anche nell'eventualità di pioggia.

La serata propone un menu ricco di gusto che comprende "plin" burro e salvia, salsiccia alla griglia, patatine fritte, birra e mojito. La colonna sonora della notte sarà affidata al dj set in consolle di Alessio Ferrai.

Le iniziative estive in paese proseguiranno poi la settimana successiva con "Somanjito Beach", programmato per sabato 1° agosto nella zona padiglione Michele Ferrero.

L'appuntamento sarà dedicato al torneo di beach volley 3x3 misto, con l'obbligo di una presenza femminile in campo per ogni squadra. Il costo di iscrizione è di 20 euro a persona e comprende un panino e due consumazioni, con la possibilità di iscrivere un intero gruppo o singoli partecipanti. Per maggiori dettagli e per registrarsi è attivo il contatto WhatsApp al numero 334/36.61.846.