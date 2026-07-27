A Monastero di Dronero il 2° raduno dei trattori

“Che forza questi giovani! Sono il nostro futuro” ci dice la consigliera comunale di minoranza Chiara Beltramo, da cui riceviamo le bellissime immagini della giornata.



È stata una domenica colma di emozioni quella di ieri (26 luglio) in frazione Monastero di Dronero. In occasione della festa patronale di Sant’Anna, si è svolto il 2° raduno dei trattori: un testimonial di giovani occupati nella coltivazione della terra e nella continuazione delle aziende agricole di famiglia, che hanno lavorato e continuano a lavorare per mantenere viva una filiera di prodotti e alimenti a km 0 di alta qualità.





Accanto ai mezzi di ultima generazione erano presenti anche i trattori che hanno segnato il cambiamento del lavoro agricolo, alleviando le fatiche dei contadini di un tempo. Questi mezzi, inoltre, hanno permesso di aumentare il quantitativo dei terreni coltivabili in ogni azienda.





Tra i presenti anche il sindaco di Dronero Mauro Astesano, il vicesindaco Mauro Arnaudo e le assessore Marica Bima e Miriana Aimar, che hanno sottolineato l’importante lavoro svolto dai giovani, nonché il sostegno verso il loro operato, prezioso per tutta la comunità.





La manifestazione si e' conclusa con la benedizione dei mezzi agricoli da parte del parroco, Don Enzo Conte. Da sottolineare la dedizione del Rettore, i Massari e le Massare che si sono dedicati alla buona riuscita della festa in ambito religioso.