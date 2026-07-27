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Attualità | 27 luglio 2026, 14:47

Accademie in Valle, una settimana di musica tra le valli cuneesi

Cinque concerti in cinque giorni, tutti a ingresso gratuito, tra Vernante, Demonte, Chiusa di Pesio, Entracque e Limone Piemonte

Accademie in Valle, una settimana di musica tra le valli cuneesi

Prosegue con grande partecipazione la 19ª edizione di “Accademie in Valle”, la rassegna itinerante che porta musica dal vivo e cultura nei suggestivi scenari delle valli cuneesi. Dopo il successo dei primi appuntamenti, il festival entra nel vivo con una settimana particolarmente ricca: cinque eventi in cinque giorni, tutti a ingresso libero.

Si parte mercoledì 29 luglio a Vernante, in piazza de l’Ala, con la Berben Band, formazione attiva dal 2016 che propone un viaggio nel cantautorato italiano, reinterpretando grandi nomi come De André, Fossati, Pino Daniele e Lucio Dalla.

Giovedì 30 luglio tappa a Demonte, nell’anfiteatro di piazza Nuto Revelli, con i Lou Tapage e lo spettacolo “Signora Libertà”, dedicato alla figura femminile nelle canzoni di Fabrizio De André. Un concerto che unisce folk-rock e materiali d’archivio con la voce dello stesso cantautore genovese.

Venerdì 31 luglio la rassegna si sposta a Chiusa di Pesio, in via Roma, con il progetto “Livin’ on Tour” di Luca Colombo, Roberto Tiranti e Ricky Quagliato. Uno spettacolo che attraversa pop, soul e rock-blues, con riferimenti che spaziano dai Beatles a Jimi Hendrix.

Sabato 1° agosto appuntamento a Entracque, ai giardinetti del Salone Maria Josè, con “Il Conciorto” di Gian Luigi Carlone e Biagio Bagini: un’originale performance che trasforma ortaggi in strumenti musicali grazie all’uso della tecnologia, intrecciando musica, teatro e poesia.

Gran finale domenica 2 agosto a Limone Piemonte, al Teatro La Confraternita, con “Sogni notturni. Omaggio a Chopin”. Protagonisti Bruno Gambarotta, con letture e racconti, e il pianista Giorgio Costa, impegnato nell’esecuzione di celebri brani del compositore polacco.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e accessibili fino a esaurimento dei posti disponibili, senza necessità di prenotazione, confermando la vocazione della rassegna a portare la cultura a contatto diretto con il territorio e il suo pubblico.

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