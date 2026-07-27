Accademie in Valle, una settimana di musica tra le valli cuneesi

Prosegue con grande partecipazione la 19ª edizione di “Accademie in Valle”, la rassegna itinerante che porta musica dal vivo e cultura nei suggestivi scenari delle valli cuneesi. Dopo il successo dei primi appuntamenti, il festival entra nel vivo con una settimana particolarmente ricca: cinque eventi in cinque giorni, tutti a ingresso libero.

Si parte mercoledì 29 luglio a Vernante, in piazza de l’Ala, con la Berben Band, formazione attiva dal 2016 che propone un viaggio nel cantautorato italiano, reinterpretando grandi nomi come De André, Fossati, Pino Daniele e Lucio Dalla.

Giovedì 30 luglio tappa a Demonte, nell’anfiteatro di piazza Nuto Revelli, con i Lou Tapage e lo spettacolo “Signora Libertà”, dedicato alla figura femminile nelle canzoni di Fabrizio De André. Un concerto che unisce folk-rock e materiali d’archivio con la voce dello stesso cantautore genovese.

Venerdì 31 luglio la rassegna si sposta a Chiusa di Pesio, in via Roma, con il progetto “Livin’ on Tour” di Luca Colombo, Roberto Tiranti e Ricky Quagliato. Uno spettacolo che attraversa pop, soul e rock-blues, con riferimenti che spaziano dai Beatles a Jimi Hendrix.

Sabato 1° agosto appuntamento a Entracque, ai giardinetti del Salone Maria Josè, con “Il Conciorto” di Gian Luigi Carlone e Biagio Bagini: un’originale performance che trasforma ortaggi in strumenti musicali grazie all’uso della tecnologia, intrecciando musica, teatro e poesia.

Gran finale domenica 2 agosto a Limone Piemonte, al Teatro La Confraternita, con “Sogni notturni. Omaggio a Chopin”. Protagonisti Bruno Gambarotta, con letture e racconti, e il pianista Giorgio Costa, impegnato nell’esecuzione di celebri brani del compositore polacco.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e accessibili fino a esaurimento dei posti disponibili, senza necessità di prenotazione, confermando la vocazione della rassegna a portare la cultura a contatto diretto con il territorio e il suo pubblico.