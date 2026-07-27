Cuneo, ultimo appuntamento con “Cinema sotto le stelle” alla Pinetina

Quarto e ultimo appuntamento con “Cinema sotto le stelle”, la rassegna cinematografica che l'associazione MenteInPace propone fin dal 2011 presso il parco “La Pinetina” (all'incrocio tra via Bongioanni e via Monsignor Riberi). Il programma di quest'anno prevede quattro serate dedicate a storie che esplorano il viaggio emotivo e psicologico legato alla cura, all'accettazione della vulnerabilità e alla rinascita interiore di fronte ai grandi cambiamenti della vita.

Le proiezioni iniziano alle ore 21.30 e quest’anno c’è stato un importante salto di qualità tecnologico e scenografico: le pellicole vengono infatti proiettate su uno schermo gonfiabile professionale con audio integrato, trasformando la Pinetina in una vera e propria arena cinematografica all'aperto.

La rassegna si inserisce all'interno del più ampio progetto “NutriMenti”, un percorso che comprende laboratori teatrali, di espressione creativa e di cucina, oltre a uscite sul territorio e incontri dedicati all'autonomia. Si tratta di attività socializzanti rivolte alle persone in cura presso il Servizio di Salute Mentale di Cuneo, pensate per rafforzarne l'autostima, favorire l'indipendenza e contribuire a migliorarne la qualità della vita.

“Cinema sotto le stelle” è organizzato da MenteInPace con il patrocinio del Comune di Cuneo e in collaborazione con Casa del Quartiere Donatello, Comitato Quartiere Donatello, Amnesty International, Auser Cuneo e vallate, le cooperative sociali Proposta 80 e Momo e il Centro Diurno del D.S.M. di Cuneo. L'iniziativa è realizzata grazie al fondamentale sostegno di Fondazione CRC e CSV Società Solidale.

Venerdì 31 luglio Amnesty International Antenna di Cuneo presenta QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO di Pierre-François Martin-Laval con Gérard Depardieu, Ahmed Assad, Isabelle Nanty, Mizanur Rahaman, Christian Clavier - Francia, 2019 - Durata 107’ - Costretto a fuggire dal Bangladesh, il piccolo Fahim arriva a Parigi con il padre in cerca di asilo. Senza documenti e sotto la minaccia di espulsione, troverà il suo riscatto grazie a uno straordinario talento per gli scacchi e all'incontro con Sylvain, un burbero ma geniale maestro. Il film, ispirato alla storia vera del campione di scacchi Fahim Mohammad, è un racconto commovente e potente che parla di accoglienza, integrazione e riscatto personale, ricordandoci quanto l'incontro con l'altro possa davvero trasformare le vite.

L'ingresso è libero. “Cinema sotto le stelle” è un'occasione per condividere emozioni e riflessioni attraverso il grande schermo. Vi aspettiamo