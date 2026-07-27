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Attualità | 27 luglio 2026, 12:12

Ampia partecipazione alle visite guidate alla Grotta del Gazzano a Garessio

L'ultimo trekking gratuito, su prenotazione, è in programma l'8 agosto

Ampia partecipazione alle visite guidate alla Grotta del Gazzano a Garessio

Successo di partecipazione per le iniziative gratuite promosse dal Comune nell'ambito delle celebrazioni del Centenario di San Bernardo, che hanno permesso a cittadini e visitatori di scoprire le bellezze naturali del territorio.

Ben 105 partecipanti hanno preso parte alle visite guidate alla Grotta del Gazzano, organizzate grazie alla preziosa collaborazione dello Speleo Club Tanaro, vivendo un'esperienza alla scoperta dell'affascinante patrimonio carsico locale. Parallelamente, il Trekking dell'Acqua, accompagnato dalle guide Aldo Acquarone e Gabriele Cristiani, ha registrato 60 iscritti, offrendo un percorso immerso nella natura e nella storia del territorio.

Il programma delle iniziative dedicate al Centenario non si conclude qui: è infatti previsto un ultimo trekking gratuito, su prenotazione, in programma l'8 agosto, un'ulteriore occasione per vivere e conoscere il patrimonio naturalistico dell'Alta Val Tanaro.

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