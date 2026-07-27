Garessio, successo per la "12 Ore di Sport Goliardica": quasi cento partecipanti tra sport, divertimento e amicizia

Sport, divertimento e spirito di squadra hanno animato la riqualificata area di Piazza d'Armi, dove si è svolta la "12 Ore di Sport Goliardica", manifestazione organizzata dai giovani dell'associazione "Garessio è Sport".

Dalle 20 di venerdì fino alla tarda mattinata di sabato, quasi un centinaio di partecipanti si sono messi alla prova in una lunga maratona all'insegna della sana competizione, sfidandosi nelle diverse discipline proposte: bocce, beach volley e football darts. Un evento che ha saputo unire agonismo, amicizia e voglia di stare insieme, coinvolgendo giovani e appassionati in un clima di festa.

Al termine della manifestazione sono stati premiati i migliori classificati:

1° posto: Siamo al Bar

2° posto: Le Belle e la Bestia

3° posto: Gli Imbarazzanti

Un aspetto particolarmente apprezzato è stata la scelta degli organizzatori di acquistare tutti i premi presso le attività commerciali del territorio, valorizzando così il tessuto economico locale. Fondamentale, inoltre, il sostegno di San Bernardo, che ha contribuito alla riuscita dell'iniziativa.

Tra i partecipanti anche l'assessore allo Sport Michele Odda, sceso in campo con una delle squadre. «Manifestazioni come questa fanno vivere il paese in un clima festoso, promuovendo i più autentici valori dello sport, dell'aggregazione e della condivisione. Come Amministrazione saremo sempre pronti a sostenere iniziative di questo genere, che rappresentano un'importante occasione di socialità e valorizzazione del territorio».

L'entusiasmo non si ferma qui. Il prossimo appuntamento organizzato in Piazza d'Armi è già fissato per il 16 agosto, quando andrà in scena il torneo di beach volley "Spritz Volley", pronto a richiamare ancora una volta sportivi e pubblico per una nuova giornata di divertimento.