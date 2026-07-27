Al castello reale di Casotto inaugura la mostra "Golia. Donna, mistero senza fine”

Sabato 1 agosto alle ore 10.30 si terrà l’inaugurazione della mostra “Golia. Donna, mistero senza fine”. Allestita al piano nobile del Castello Reale di Casotto, è promossa dal Comune di Garessio col sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, ed è curata dalla storica dell’arte Enrica Asselle. L’esposizione celebra l’artista Eugenio Colmo (1885-1967): noto con lo pseudonimo di “Golia”, è figura artistica poliedrica, celebre per la sua vastissima produzione come caricaturista, pittore, illustratore grafico, disegnatore di moda e ceramista.

Ad oltre trent’anni dall’ultima retrospettiva a lui dedicata in Garessio (1995), la città rinnova il suo legame con Golia tramite una mostra che narra la poetica dell’artista focalizzando lo sguardo sul tema della donna e della sua raffigurazione. Per farlo passa attraverso le amicizie, i legami famigliari, la fortuna nel collezionismo privato. Ed è proprio a una poesia dell’amico fraterno, il poeta Guido Gozzano, che si ispira il titolo dell’evento.

La figura femminile, qui raccontata con oltre 70 opere, è una delle costanti più significative nella carriera artistica di Golia. Tratteggiata in punta di matita con leggerezza e garbo, è sempre capace di esaltarne l’eleganza, lo stile e la vanità. Che siano caricature, grafiche, dipinti, ceramiche o bambole, l’artista disegna donne dagli abiti ricercati, cura l’accessorio alla moda come i cappelli, i guanti, le borsette; profila ritratti dove negli sguardi coglie il sentimento e l’introspezione psicologica.

La mostra sarà visitabile dal 1 agosto al 25 ottobre 2026. Per informazioni sulle modalità di visita: www.castellodicasotto.it