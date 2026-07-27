Nuovi incontri formativi per la raccolta differenziata nel Saluzzese

A partire da giovedì 30 luglio, CSEA e Aprica avviano un secondo ciclo di incontri informativi aperti a tutti i cittadini. Gli appuntamenti hanno l’obiettivo di fornire indicazioni utili per una corretta raccolta differenziata e di presentare la nuova società incaricata della gestione dei servizi di igiene ambientale sul territorio.

Sono in programma sette incontri. Si comincia a Casteldelfino giovedì 30 luglio alle ore 10, al piano terra del Municipio in piazza Dao Bernardo 2, e a Bellino lo stesso giorno alle ore 18.30, nel salone comunale di Borgata Celle.

A seguire gli appuntamenti a Pontechianale, lunedì 3 agosto alle ore 15.30 nella Sala Consiliare del Comune in frazione Maddalena, e a Isasca, sempre lunedì 3 agosto alle ore 18 presso l'ala comunale di piazza San Massimo.

Il calendario proseguirà a Crissolo martedì 4 agosto alle ore 20.30 nella Sala delle Guide Alpine in piazzale Seggiovia, a Ostana mercoledì 5 agosto alle ore 10 nella sala comunale del Municipio in piazza Caduti per la Libertà 49 e si concluderà a Frassino mercoledì 5 agosto alle ore 18 nel Municipio di via San Rocco 4.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle attività di Aprica è possibile visitare il sito www.apricaspa.it e l’app PULIamo.