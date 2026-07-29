Bra: il Comune estende il servizio di post orario nelle scuole dell'infanzia

Continua e si rafforza l'impegno dell'amministrazione comunale di Bra nel supportare concretamente le famiglie del territorio e nel favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. In quest'ottica, la Città di Bra ha deciso di potenziare l'offerta dei servizi integrativi per la prima infanzia, allargando la rete del post orario scolastico. Il servizio – attivato per la prima volta in via sperimentale nell'anno scolastico 2022/2023 presso i plessi della scuola dell'infanzia statale "Centro storico", "Collodi" e "Chiara Lubich" – ha da subito riscontrato apprezzamento da parte della cittadinanza, registrando ad ogni avvio d'anno il raggiungimento della soglia minima di iscrizioni richiesta per la sua attivazione e consolidandosi come un valido supporto educativo ed organizzativo.

A fronte del costante interesse dimostrato e delle richieste pervenute dai genitori, a partire dal prossimo anno scolastico 2026/2027 l'Amministrazione avvia una nuova fase sperimentale, estendendo il servizio di post orario anche ai plessi di scuola dell'infanzia "Gianni Rodari" e "Gina Lagorio".

Le famiglie interessate al servizio possono presentare domanda per gli ultimi posti disponibili attraverso lo sportello telematico del Comune di Bra al seguente indirizzo: https://sportello.comune.bra.cn.it/procedure%3Ac_b111%3Aiscrizione.prepost.fuoritermini?source=1655Bra .

L'attenzione costante ai bisogni dei nuclei familiari e la volontà di ampliamento dei servizi ad essi dedicati confermano la vocazione del territorio: Bra vanta infatti il riconoscimento ufficiale di "Comune amico della famiglia" (certificazione "Family in Italia") ed è membro attivo del network nazionale coordinato dall'Agenzia per la Famiglia della Provincia Autonoma di Trento, operando quotidianamente per mettere le esigenze di genitori e figli al centro delle politiche pubbliche locali.