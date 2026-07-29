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Cronaca | 29 luglio 2026, 07:22

Auto esce di strada nella notte a Vezza d'Alba: intervento dei Vigili del fuoco

L'incidente si è verificato intorno alle 2.45 in via Castagnito. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Alba per la messa in sicurezza del veicolo

Foto archivio

Foto archivio

Intervento dei Vigili del fuoco nella notte tra martedì e mercoledì a Vezza d'Alba per un incidente stradale avvenuto in via Castagnito 2.

Intorno alle 2.45 un'autovettura è uscita autonomamente di strada per cause in corso di accertamento. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Alba, che ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell'area interessata dall'incidente.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni dell'automobilista né sulle cause che hanno portato alla fuoriuscita di strada. 

redazione

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