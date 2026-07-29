Auto esce di strada nella notte a Vezza d'Alba: intervento dei Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco nella notte tra martedì e mercoledì a Vezza d'Alba per un incidente stradale avvenuto in via Castagnito 2.

Intorno alle 2.45 un'autovettura è uscita autonomamente di strada per cause in corso di accertamento. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Alba, che ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell'area interessata dall'incidente.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni dell'automobilista né sulle cause che hanno portato alla fuoriuscita di strada.