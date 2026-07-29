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Eventi | 29 luglio 2026, 07:27

"Tutto sembra (sbagliato)": a Serralunga d'Alba la nuova mostra dell'artista Cristina Battaglino

Dal 1° al 30 agosto la Sala Storica ospita l'esposizione curata da Alessandro Bosio. Inaugurazione sabato 1° agosto alle 17 con la partecipazione del gruppo "Senza Disketto". Ingresso libero

&quot;Tutto sembra (sbagliato)&quot;: a Serralunga d'Alba la nuova mostra dell'artista Cristina Battaglino

La Sala Storica di Serralunga d'Alba si prepara ad accogliere "Tutto sembra (sbagliato)", la nuova mostra dell'artista Cristina Battaglino, in programma dal 1° al 30 agosto negli spazi di via Foglio 1.

L'esposizione, curata da Alessandro Bosio, proporrà ai visitatori un percorso artistico caratterizzato da opere dai colori vivaci e da un linguaggio espressivo contemporaneo, invitando il pubblico a riflettere sul significato del titolo e sul rapporto tra percezione, realtà ed emozioni.

L'inaugurazione è in programma sabato 1° agosto alle ore 17. L'evento sarà accompagnato dalla partecipazione del gruppo "Senza Disketto", che contribuirà ad animare il pomeriggio, al termine del quale è previsto un rinfresco.

La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto; gli orari di apertura saranno aggiornati quotidianamente sul profilo Instagram @criations.73.

L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Serralunga d'Alba. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili per l'inaugurazione.

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