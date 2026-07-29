Savigliano: ad agosto tornano liscio e balli occitani

Il Centro culturale saviglianese di piazza Nizza torna a trasformarsi in una sala da ballo, per regalare qualche ora di svago a coloro che restano in città nel mese di agosto. Anche quest'anno Savigliano propone l'appuntamento con le serate di ballo liscio e di ballo occitano.
Un'iniziativa ormai consolidata – che registra sempre un'ottima partecipazione di appassionati – gratuita, ad accesso libero e senza necessità di prenotazione.
Venerdì 7, domenica 23, venerdì 28 agosto e domenica 6 settembre, dalle 21, sarà protagonista il "Disco liscio", con Dj Mauro Maurino.
Domenica 2 e 9, sabato 22 e domenica 30 agosto, sempre dalle 21, terranno invece banco le atmosfere folk ed occitane di Efisio.
«In un momento in cui tradizionalmente gli eventi giungono ovunque al termine e le città si svuotano – spiegano l'assessore alla cultura Roberto Giorsino e la responsabile dei servizi culturali Laura Mellano – le serate di ballo, nella loro semplicità, vogliono essere un'opportunità di intrattenimento aperto a tutti coloro che amano le danze».