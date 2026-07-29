Rocca Cigliè, in piazza della Torre le opere di Franco Alessandria

Passeggiare tra i vicoli di Rocca Cigliè significa immergersi nella storia, nei panorami dell'Alta Langa e, oggi, anche in un percorso di riflessione attraverso l'arte contemporanea.

Nella suggestiva Piazza della Torre, l'artista Franco Alessandria propone due opere che non lasciano indifferenti: il Rinoceronte e la Poltrona, dedicate ai due primi verbi che tutti impariamo sui banchi di scuola, Essere e Avere.

L'opera si sviluppa come un dialogo tra due concetti che accompagnano da sempre la vita dell'uomo. Da una parte il Rinoceronte, simbolo dell'Essere, rappresenta la forza, l'autenticità, l'identità e la sostanza della persona. Dall'altra la Poltrona, emblema dell'Avere, richiama il desiderio del possesso, del prestigio e del benessere materiale, elementi che nella società contemporanea sembrano spesso prevalere.

Accanto alle sculture, un totem accompagna il visitatore con una riflessione tanto semplice quanto profonda:

"I primi due verbi che ci insegnano a scuola sono Essere e Avere, però quasi tutti preferiscono l'Avere. La trama del manto del Rinoceronte Essere è un terreno arido, sempre più frequente di questi tempi. Sarà forse un po' colpa dell'Avere?"

Una domanda che non pretende di offrire risposte, ma invita ciascuno a fermarsi, osservare e interrogarsi sul significato delle proprie scelte e sui valori che guidano la nostra quotidianità.

Le opere di Franco Alessandria si inseriscono perfettamente nel contesto di Rocca Cigliè, un piccolo borgo che custodisce la propria identità valorizzando il dialogo tra patrimonio storico, paesaggio e cultura contemporanea. Qui l'arte diventa occasione di incontro, capace di trasformare una semplice visita in un'esperienza che coinvolge mente ed emozioni.

L'Amministrazione Comunale invita cittadini, visitatori e turisti a raggiungere Rocca Cigliè per scoprire queste suggestive installazioni, passeggiare tra le vie del centro storico, salire fino alla Torre panoramica e lasciarsi sorprendere da un luogo dove ogni scorcio racconta una storia e dove l'arte offre nuovi spunti di riflessione.

Perché, in fondo, la domanda posta da Franco Alessandria riguarda tutti noi: nella nostra vita stiamo dando più spazio all'Essere o all'Avere?

Rocca Cigliè aspetta numerosi i visitatori per vivere un'esperienza che unisce bellezza, cultura e pensiero, nel cuore delle Langhe più autentiche.