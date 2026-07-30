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Attualità | 30 luglio 2026, 12:48

Busca, ritiro kit raccolta differenziata: variazione festività patronale

Ecco tutti gli orari

Immagine di repertorio

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Si informa la cittadinanza che, in occasione della festività patronale, l’apertura dell’Info Point al piano terra del Palazzo Comunale, sarà posticipata a lunedì 10 agosto, anziché lunedì 3 agosto, Festa della Madonnina che prevede la chiusura degli uffici comunali.
 
Di norma, il servizio è attivo ogni venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il primo lunedì del mese dalle 14.00 alle 17.00.


 
Nella sezione dedicata, è disponibile il programma delle consegne pomeridiane per il 2026.
Presso l’Infopoint è possibile ritirare il materiale per la raccolta differenziata porta a porta (sacchetti e mastelli). Per il ritiro è necessario presentarsi muniti di copia dell’ultima bolletta della tassa rifiuti ricevuta, oppure codice fiscale (tessera sanitaria) dell’intestatario TARI o delega firmata dal titolare dell’utenza.
 
Il materiale potrà essere ritirato inoltre in qualsiasi Infopoint - Ecosportello dei 54 comuni facenti parte del Consorzio Ecologico Cuneese – CEC. L’elenco completo su App Iren Ambiente o sul sito del CEC.
 
Info e orari
L’Infopoint - Ecosportello è situato al piano terreno del palazzo municipale, in Via Cavour 28.
- Tutti i venerdì: 9.00 - 12.00
- Il primo lunedì del mese: 14.00 - 17.00 (salvo variazioni festività) → Programma consegne per l'anno in corso
 
Per ricevere informazioni e notifiche sui servizi è possibile iscriversi al canale Telegram del Comune, scaricando gratuitamente l’app e selezionando @comunedibusca.

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