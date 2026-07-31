Alla scoperta degli impollinatori: un'escursione per famiglie in cui si impara a diventare sentinelle della biodiversità

Sabato 8 agosto il Parco del Monviso propone "Obiettivo impollinatori: alla ricerca delle sentinelle della biodiversità", un'escursione guidata rivolta in particolare alle famiglie che unisce la scoperta dell'ambiente alpino alla citizen science, l'attività scientifica partecipata.

Il ritrovo è previsto alle ore 9 nel parcheggio della borgata Chianale di Pontechianale, da dove prenderà il via il percorso nel Vallone di Soustra fino a Grange Bernard, con un dislivello positivo di circa 300 metri. L'escursione, con pausa per il pranzo al sacco, si conclude alle ore 16.



L'attività è gratuita ed è organizzata dall'ATS, coordinata dalla Cooperativa di Comunità Viso A Viso e composta anche dalle associazioni Vesulus e Monviso Tourism, responsabile delle attività di educazione naturalistica e del programma escursionistico promossi dal Parco del Monviso; sono disponibili 20 posti ed è necessario prenotare dal sito www.parcomonviso.eu entro le ore 12 del giorno precedente. Sono necessari abbigliamento e calzature adatte all'escursionismo ed essere in possesso di ciò che si desidera consumare nel pranzo al sacco.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a andrea.fenoglio@visoaviso.it.



Accompagnati dalla guida naturalistica Anna Flumiani, i partecipanti vivono un'esperienza pensata per trasformare gli escursionisti in protagonisti attivi della conoscenza e della tutela dell'ambiente. L'obiettivo della giornata è far comprendere il ruolo fondamentale degli insetti impollinatori, preziosi indicatori dello stato di salute degli ecosistemi, e fornire gli strumenti per riconoscerli e contribuire al loro monitoraggio anche nelle future escursioni.



Nel corso della mattinata vengono approfonditi gli aspetti biologici ed ecologici dei principali gruppi di impollinatori, con particolare attenzione a farfalle, api selvatiche e sirfidi. Grazie alle guide semplificate Butterfly Monitoring Scheme (BMS) predisposte dal Parco del Monviso e ad apposite schede didattiche, i partecipanti vengono guidati a distinguere le diverse specie e a utilizzare semplici strumenti di identificazione. La guida mostrerà inoltre da vicino alcuni esemplari, illustrando le corrette modalità di osservazione e le norme che regolano la manipolazione degli insetti nelle aree naturali protette. Durante l'escursione viene presentata anche l'applicazione iNaturalist, attraverso la quale ogni osservazione potrà essere condivisa e contribuire ai progetti di monitoraggio del Parco del Monviso chiamati "MaB Monviso" e "Aree Protette del Monviso".



Nel pomeriggio i contenuti scientifici vengono consolidati attraverso attività pratiche e giochi pensati per coinvolgere tutta la famiglia. In questo modo bambini e adulti possono sperimentare in modo diretto i principali aspetti della biologia degli impollinatori, comprendendo il fenomeno della metamorfosi, il rapporto di coevoluzione tra insetti e piante alpine e le caratteristiche che distinguono i diversi gruppi osservati durante la giornata.



L'iniziativa si conclude con un momento di confronto dedicato alle buone pratiche di comportamento nelle aree protette e all'importanza del contributo che ciascun cittadino può offrire alla conservazione della biodiversità. Acquisendo semplici competenze di osservazione e monitoraggio, ogni partecipante potrà infatti continuare a svolgere il ruolo di "sentinella della biodiversità", contribuendo alla raccolta di dati utili alla ricerca scientifica anche dopo che l'escursione sarà terminata.