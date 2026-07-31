Frassino ricorda il sindaco cavalier Spirito Cornaglia

Frassino si prepara a rendere omaggio al sindaco cavalier Spirito Cornaglia, figura che ha lasciato un segno profondo nella storia amministrativa e civile della comunità. Venerdì 14 agosto è in programma una giornata di iniziative dedicate al suo ricordo, con un momento istituzionale, la scopertura di una targa e un convegno di approfondimento.

Il programma prenderà il via alle ore 16 con l’intitolazione del Giardino Inclusivo al cavalier Spirito Cornaglia. L’appuntamento, con interventi istituzionali, si svolgerà presso l’area cortile dell’Unione Montana Valle Varaita, segnando un passaggio simbolico nel segno della memoria e del riconoscimento pubblico.

Alle ore 17 seguirà la scopertura della targa, mentre alle ore 17.45 il Municipio di Frassino ospiterà il convegno dal titolo “Il cav. Spirito Cornaglia, un amministratore che ha fatto molto per la sua valle”. L’incontro si terrà presso il Museo dei Muratori e offrirà un’occasione per ripercorrere il ruolo avuto da Cornaglia nella vita della valle.

A intervenire saranno il sindaco di Frassino Roberto Ellena, lo storico Gianpiero Boschero e il giornalista Giampaolo Testa. Un confronto che unirà istituzioni, ricerca storica e testimonianza giornalistica per restituire il profilo di una personalità che ha contribuito alla crescita del territorio.

L’iniziativa intende valorizzare la memoria di un amministratore ricordato per l’impegno verso la comunità e per l’attenzione alla valle. La giornata di agosto si annuncia così come un momento di partecipazione collettiva, capace di unire ricordo, identità locale e riflessione civile.