Prova generale di evacuazione alla Merlo, coinvolte oltre 1.000 persone

Nella giornata di oggi, 31 luglio, presso lo stabilimento Merlo di San Defendente di Cervasca, si è svolta la prova generale di evacuazione a sorpresa che ha coinvolto oltre 1.000 persone tra dipendenti, collaboratori, personale delle imprese esterne e visitatori presenti nel sito.

L'esercitazione ha permesso di verificare l'efficacia del piano di emergenza, il coordinamento delle squadre di emergenza, la corretta gestione dei punti di raccolta e le procedure di censimento delle persone evacuate, grazie anche al supporto degli auditor interni e degli addetti alla rilevazione pre senze.

L'attività è stata pianificata e coordinata dal servizio di prevenzione e protezione, con il coinvolgimento delle diverse funzioni aziendali, rappresentando un importante momento di verifica delle procedure e di consolidamento delle competenze acquisite attraverso la formazione e l'addestramento periodico.

Ing. Paolo Busso, direttore di stabilimento: "La sicurezza non è un insieme di regole da applicare esclusivamente in caso di emergenza, ma un valore che guida ogni attività quotidiana. Esercitazioni come questa permettono di verificare l'efficacia dell'organizzazione e di rafforzare la consapevolezza di tutte le persone che operano in azienda".

Ing. Claudio Paganelli, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): "Ogni prova di evacuazione costituisce un momento di verifica, ma soprattutto di crescita. La partecipazione e la collaborazione dimostrate da tutte le persone coinvolte confermano la diffusione di una solida cultura della prevenzione, elemento indispensabile per garantire ambienti di lavoro sempre più sicuri".

La prova ha inoltre fornito indicazioni utili per il continuo miglioramento del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, confermando l'importanza della partecipazione attiva di tutte le persone coinvolte. Merlo continuerà a investire nella formazione, nell'addestramento e nello sviluppo di una cultura della prevenzione sempre più diffusa, nella convinzione che la tutela delle persone rappresenti un elemento fondamentale per una crescita sostenibile e responsabile.

I numeri della prova:

1.000+ persone coinvolte

14 Punti di raccolta

20 auditor interni, adibiti alla verifica dell'affluenza ai punti di raccolta, dei percorsi di sicurezza e dei comportamenti sicuri

77 addetti alla rilevazione presenze, a supporto dei responsabili al punto di raccolta

Coinvolte anche imprese esterne e visitatori