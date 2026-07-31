Turismo, Bongioanni: "Con uno spot sui network radiofonici nazionali parte la nuova fase di promozione delle Aree protette del Piemonte"

Se ascoltate la radio, potrete imbattervi nelle prossime due settimane nello spot che invita a venire a scoprire le aree protette del Piemonte. È la nuova campagna radiofonica nazionale voluta dall'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni per promuovere per la prima volta in chiave turistica l'offerta rappresentata dai parchi piemontesi, un patrimonio straordinario di natura, paesaggio, cultura e opportunità. Lo spot, della durata di 15 secondi, sarà diffuso a partire da domenica 2 agosto fino a oltre Ferragosto sulle emittenti Rds, Radio Monte Carlo e 101 Network di Digitalia per un totale di 299 passaggi.

«Questa campagna – spiega Bongioanni – segna il cambio di passo nella promozione della ricchezza rappresentata dalle Aree protette piemontesi che vanno valorizzate e proposte in chiave turistica. Con quasi 460 mila ettari di territorio tutelato, pari a oltre il 18% della superficie regionale, il Piemonte offre uno dei patrimoni naturalistici più ricchi d'Italia. Dalle Alpi alle colline, dalle pianure alle aree fluviali, Parchi e Riserve custodiscono paesaggi di bellezza straordinaria, habitat ricchi di biodiversità e luoghi ideali per il benessere e la rigenerazione, dove osservare flora e fauna nel loro ambiente naturale, da esplorare sull'estesa rete di sentieri e percorsi, nei centri visita e attraverso le tante iniziative rivolte ai turisti: sport outdoor, escursioni guidate, percorsi autoguidati, eventi, laboratori, esperienze naturalistiche. Sono tutti luoghi che possiedono una potenzialità straordinaria: accanto alla missione primaria di tutela e conservazione, è giunto il momento di sviluppare quella promozionale, per la loro valorizzazione come mete in grado di intercettare una domanda turistica in continua crescita e generare così ricadute positive sull'ospitalità, sulla ristorazione e le attività economiche dei territori e delle comunità. Il lavoro che siamo conducendo va proprio in questa direzione: creare e promuovere il prodotto turistico del sistema delle Aree protette piemontesi».