Attenzione! Annuncio di Anna & Anna: l'’Amore ci ha appena comunicato che non prenderà ferie

Per questo Anna e Anna resterà aperta.

Perché mentre tanti uffici chiudono, noi continuiamo a fare una cosa bellissima: aiutare persone serie a smettere di cenare da sole, guardare tramonti da sole e raccontare le vacanze... al gatto.

Se anche tu pensi che questa possa essere l'estate giusta per incontrare qualcuno di speciale, noi ci siamo.

Perché l'amore non aspetta settembre

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

L’Agenzia per single Anna & Anna è in Piazza Sant'Agostino 16 a Carmagnola.

Chiamaci, perché qualcuno sta aspettando proprio te! Il servizio è attivo su Piemonte e Liguria al 3403848047

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Federico, single, 39 anni

Attenta: quest'uomo potrebbe creare dipendenza! Federico 39enne, è molto alto, atletico, bruno, con occhi neri profondi e un sorriso da simpatica canaglia... ma solo il sorriso, perché è un uomo onesto e corretto. Perito informatico, divorziato, sogna ancora l'amore con la "A" maiuscola. Sta cercando quella donna speciale per cui valga la pena ricominciare a sorridere, vivere e, perché no, litigare solo su quale pizza ordinare il sabato sera… chiamalo al 339 1262291 !

Uomo, single, 52 anni

Avviso alle donne: potrebbe farvi ridere... e poi innamorare! Geometra, 52 anni, alto, brizzolato, divorziato da tempo, estroso e felicemente anticonformista. Ha il raro talento di ascoltare, dialogare e mettere a proprio agio una donna. Cerca una lei ironica, ottimista e con un piccolo grande difetto: avere ancora il coraggio di innamorarsi davvero. Se sorridi leggendo questo, sei già a buon punto. Chiamalo al 371 3319185!

Riccardo, single, 62 anni

Riccardo, 62 anni, è uno di quegli uomini che ispirano fiducia al primo sguardo. Elegante, distinto, giovanile, con capelli grigio argento, intensi occhi verdi e un fisico ancora invidiabile. Vedovo, conduce una vita serena, e non gli manca quasi nulla. Quasi. Perché il silenzio di una casa, quando manca la persona giusta, pesa più di qualsiasi assenza. Nel suo cuore c'è ancora un posto speciale per una brava signora da amare, proteggere e con cui tornare a emozionarsi, chiamami al 349 8258417.

Annunci per Lui

Giulia, single, 30 anni

Giulia. Bionda, occhi azzurri, un fisico atletico e un sorriso che conquista. Impiegata in una multinazionale, Ha 30 anni, è nubile, ama montagna, bicicletta e cucinare per gli amici. Cerca un uomo italiano, anche più grande, semplice e di buona famiglia, con cui costruire convivenza o matrimonio. Astenersi perditempo, grazie.. …Chiama al 371 3815390!

Sandra, single, 41 anni

Sandra, produce vino biologico, sforna pane fatto in casa... manca solo qualcuno che faccia sparire tutto a tavola! 41enne, castana, occhi scuri, legata alle tradizioni ma con lo sguardo rivolto al futuro. Vive sola, è libera da impegni familiari e, per amore, sarebbe anche pronta a cambiare casa. Cerca un uomo italiano, serio, affidabile, anche più maturo, affidabile e con voglia di condividere la vita....…Chiama al 340 3848047!

Beatrice, single, 47 anni

Beatrice, 47 anni, laureata in legge, ora giudice di pace. Bionda naturale, intensi occhi celesti e un sorriso che trasmette serenità. Distinta, elegante, divorziata e senza figli, custodisce un cuore sincero e una straordinaria gentilezza. Vive con semplicità, ma ha un grande desiderio: non tornare più a casa da sola. Cerca un uomo educato, autentico e di buoni valori, con cui iniziare una storia d'amore capace di durare per tutta la vita…. Chiama al 348 6939761!

Barbara, single, 60 anni

Barbara, 60enne, dopo una vita trascorsa a prendersi cura degli altri, ora vive sola, la sera torna in una casa troppo silenziosa. È una bella signora piemontese, calma, equilibrata, prossima alla pensione. Ama cucinare, lavorare all'uncinetto, camminare, una vita serena, ma ciò che desidera davvero e' un uomo dal cuore buono, affettuoso, anche più maturo, con cui condividere gli anni più belli che devono ancora arrivare. Perché nessuno dovrebbe rinunciare alla gioia di sentirsi amato, a qualsiasi età…. Chiama al 349 5601018!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

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Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

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