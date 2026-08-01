Alba, accordo fatto per il Civico Istituto Musicale "Lodovico Rocca": al via la co-progettazione con l'associazione Incontri Musicali Internazionali

Si è concluso positivamente il tavolo di negoziazione che dà ufficialmente il via al percorso di co-progettazione tra il Comune di Alba e l'Associazione culturale Incontri Musicali Internazionali, presieduta dal maestro Giuseppe Nova. Al centro dell'accordo strategico c'è l'attività del Civico Istituto Musicale "Lodovico Rocca", storica istituzione albese che si prepara a ripartire dal prossimo anno di corsi avendo ridefinito le proprie linee didattiche, artistiche e progettuali attraverso la formula del Partenariato Speciale Pubblico-Privato.

Il partenariato che è stato definito poggia su solide basi: la tradizione del Civico Istituto Musicale "L. Rocca" e la comprovata esperienza dell'Associazione Incontri Musicali, impegnata da oltre un ventennio nella gestione di progettualità culturali; l'Associazione, inoltre, per oltre dieci anni ha condotto corsi formativi nel stesso Istituto Civico. L'obiettivo condiviso è l'integrazione dei corsi da sempre offerti dal "Lodovico Rocca" con attività supplementari in grado di ampliare ulteriormente l'offerta consentendo all'Istituto Civico di divenire ancor più un centro dinamico di formazione, produzione ed attrazione culturale a livello nazionale e internazionale, capace di integrarsi nel sistema sociale ed economico cittadino.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Alberto Gatto e dalla vice sindaco e assessora alla Cultura della Città di Alba, Caterina Pasini: «La conclusione positiva di questo tavolo di co-progettazione rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra comunità. Attraverso questa formula siamo riusciti a salvaguardare appieno i principi di efficienza, efficacia ed alto stato qualitativo. Questo accordo non solo ottimizza la gestione, ma garantisce ad Alba un polo musicale moderno, accessibile e pronto a confrontarsi con i palcoscenici nazionali e internazionali. Nello stesso tempo, l'Associazione Incontri Musicali avrà l'opportunità di sfruttare appieno la potenzialità delle infrastrutture comunali che in questo modo saranno sfruttate appieno».

Alle sue parole fanno eco quelle del Presidente dell'Associazione Incontri Musicali, il maestro Giuseppe Nova: «Questo partenariato speciale apre una nuova stagione per l'Istituto "Lodovico Rocca". Vogliamo che la scuola diventi un luogo in cui la didattica tradizionale si fonda con l'esperienza viva della musica e dell'arte, in un contesto di profonda socialità. Grazie a un investimento significativo da parte della nostra associazione e a una forte sinergia con il Comune, l'Istituto si conferma un punto di riferimento centrale per la crescita dei giovani talenti e un motore di sviluppo per l'intero ecosistema culturale, sociale ed economico».

In base al quadro collaborativo stabilito, l'Associazione assumerà la gestione dell'Istituto, garantendo un'intermediazione costante tra allievi, famiglie e corpo docente. Tra le principali attività operative figurano: attività di front-office, accoglienza, gestione quotidiana di spazi e aule didattiche, comunicazione social e coinvolgimento del pubblico, l'impiego di docenti e professionisti qualificati per l'erogazione dei corsi musicali, ma soprattutto a fronte di un lieve adeguamento tariffario, un'intensa attività di ricerca di sponsorizzazioni private, investimenti diretti sul brand dell'Istituto e partecipazione a bandi pubblici nazionali ed europei allo scopo di ampliare il ventaglio di offerte dedicate agli studenti.