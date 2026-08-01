Mondovì pronta per la 58ª Mostra dell’Artigianato Artistico

La Città di Mondovì si prepara per l’evento che da oltre mezzo secolo caratterizza il Ferragosto monregalese: la Mostra dell’Artigianato Artistico.

Il successo della manifestazione sta nell'eterogeneità della sua offerta e nei suoi altisonanti numeri, dalle migliaia di visitatori sino alla quantità e alla qualità degli espositori e degli eventi collaterali. L’edizione 2026, la cinquantottesima, vedrà protagonisti artigiani e artisti nelle vie e nei palazzi del centro storico di Mondovì Piazza, lungo il percorso ad anello che parte e ritorna in Piazza Maggiore, passando da via Gallo, salita al Belvedere, giardini del Belvedere e via Vitozzi. Anche in alcuni locali della principale via d’accesso, via Vico, saranno presenti originali esposizioni di artigianato artistico.

L’orario di apertura dell’evento, dal venerdì alla domenica dalle 11 del mattino fino alle 23.30 di sera, garantisce a tutti i visitatori la possibilità di partecipare ad una serie di proposte che magicamente si incastrano in un calendario che non lascia spazio al tempo libero: ogni istante della permanenza nel quartiere di Piazza può essere sfruttato al meglio, visitando gli espositori e le Mostre nella Mostra, scoprendo i musei e gli edifici storici della Città, sperimentando e creando nei vari laboratori, assicurandosi oggetti d’artigianato unici nel loro genere, ascoltando buona musica, partecipando alle visite guidate e cimentandosi in escursioni in e-bike alla scoperta del territorio. Una mostra inclusiva che dà spazio a tutti: venerdì’ mattina subito dopo l’orario di apertura, gli ospiti del centro La Vignola – Cooperativa sociale Il Melograno, proporranno un laboratorio per la realizzazione di un segnalibro o di un oggetto seminabile in carta riciclata, sotto il gazebo di piazza Maggiore. Dopodiché, per il pranzo, saranno ospiti dell’associazione La Funicolare presso la Taverna della torre nel cortile della biblioteca in prossimità dei giardini del Belvedere.

Tante iniziative tutte diverse ma legate da un obiettivo comune: quello della partecipazione attiva per rinsaldare il legame emotivo ad una manifestazione che, nonostante l’età rimane sempre attuale e continua a piacere e a stupire. Per chiudere la giornata in Mostra, a partire dalle ore 21.30 in piazza Maggiore dal palco quest’anno vedremo Gene Gnocchi, Giorgio Conte, Roby Bella con la sua band Blues It studio e due esilaranti intrattenimenti di artisti di strada proposti da Macramè – Piazza di Circo Festival. Vi invitiamo quindi, dal 13 al 17 agosto, a raggiungere il Monte Regale direttamente dal quartiere Breo tramite la funzionale e coreografica funicolare: Mondovì, in quei giorni, ritornerà ad essere la Capitale dell’Artigianato e dell’arte nelle sue diverse forme. Da non dimenticare il piatto realizzato dalla ceramica Besio su disegno di Michela Basso: nell’edizione attuale sarà dedicato a Giovanni Garelli e a Paolo Vidili.

Il programma

Programma SPETTACOLI - Piazza Maggiore ore 21.30:

giovedì 13 agosto

SPETTACOLO CIRCENSE offerto dall’associazione Macramè – Piazza di Circo Festival.

SHOWGROUP – VETRINA DI LUCA PALOMBELLA

Illusionista, mago, prestigiatore

DOISBERTO

Clown, trampoli e giocoleria – Spettacolo itinerante

venerdì 14 agosto

GENE GNOCCHI in "COSE CHE MI SONO CAPITATE... ANCORA"

Spettacolo di cabaret nel quale il popolare comico ripercorre ironicamente i “fatti imperdibili” della sua vita.

sabato 15 agosto

GIORGIO CONTE Quartet in concerto

Teatro-canzone con lo chansonnier astigiano che, insieme al fratello Paolo, ha fatto la storia della musica italiana scrivendo

canzoni anche per Patty Pravo, Equipe 84, Fausto Leali, Rosanna Fratello…..

domenica 16 agosto

BLUES IT STUDIO in concerto

Il blues nella canzone d’autore italiana. Cinque musicisti della provincia di Cuneo interpretano brani di cantautori italiani

riarrangiati nei vari stili blues: un concerto d’effetto capace di emozionare e di sorprendere.

Artigianato, mostre nella mostra, laboratori creativi, concerti, spettacoli e tanto altro ancora: Mondovì Piazza

dal 13 al 17 agosto aprirà le porte e svelerà tanti particolari della sua storia secolare. Una vera occasione per coloro che

la visiteranno!

Programma MOSTRE NELLA MOSTRA A MONDOVI’ PIAZZA

Piazza Maggiore

CERAMICA FICOLA – DERUTA

‘Grandi maioliche Ficola. Artigiani da tre generazioni ’

Atrio Palazzo Gesuiti – Via Vasco, 2

Associazione Culturale CERAMICA VECCHIA MONDOVÌ

‘Complicità artistiche. D’acqua, terra e…. colori’

Terrazza Palazzo Gesuiti – Via Vasco, 2 e Cripta della Cattedrale

PAOLO ODORIZIO – Artmagiqueici

‘Il cervello è proprietà privata’

Antico Palazzo di Città – Piano terra

SILVIO BORSARELLI

“Bastoni da passeggio – Utilità e prestigio”

Antico Palazzo di Città – Primo piano

GIANMARIO VIGNA

‘Frequenze’

Locale interno portici soprani – Piazza Maggiore

GIANNI VIGNA

‘Il paradiso di Edmondo. Ricordando un amico’

Museo della ceramica – Piano terra

Associazione BOCCE QUADRE – Mondovì

‘Cubiqa in Ceramiqa’

Sala Vivaldi– Academia Montis Regalis

EGIDIO LONGO

‘I colori dei ricordi’

Sala Pugnani – Academia Montis Regalis

NANNI ERRICHIELLO

‘Una certa visione del neofuturismo di Nanni Errichiello. Ritagli di spazio e tempo’

Sala Ghislieri – Via Gallo e Antico Palazzo di Città primo piano

MANUELA INCORVAIA

‘Vi presento Plotia’

Sala Ghislieri – Via Gallo

MARIO VIVALDA

‘Ballerine’

Vicolo Monte di Pietà, 1

CENTRO STUDI MONREGALESI

‘Araldica monregalese. La mostra’

Programma MOSTRE NELLA MOSTRA A MONDOVI’ BREO

Via Beccaria n.21 – MUSEO DELLA CASA

‘Non decidi solo tu’ di DAVIDE GONELLA. Un viaggio sensoriale fra immagine, materia ed emozioni.

‘Contrasto di forme’ di FABRIZIO OBERTI

‘Intrecci: collezione Anima in filo’ di SILVIA ISVORANU e opere del pittore impressionista GIANNI PASCOLI

e di VASILY SAD.

‘Storie di intrecci e di capelli’ di DAVIDE SCIANDRA

Via Sant’Agostino 26 - Polo espositivo Chiesa di Santo Stefano

ASSOCIAZIONE BELOCAL

MUSE RIBELLI. Donne, immagine, potere nella storia dell'arte. -WORKSHOP - LABORATORI PER ADULTI E BAMBINI

PRENOTAZIONI SU QR CODE LABORATORI

Materiali forniti dall’organizzazione, l’opera realizzata sarà tua!!!

Programma EVENTI NELL’EVENTO

14/15/16/17 agosto

ESCURSIONI GUIDATE GRATUITE IN E-BIKE con partenza da piazza Maggiore.

Prenotazioni e noleggio biciclette: Granda Bike Tour 338 6979992

15/16 agosto

VISITE GUIDATE GRATUITE IN NOTTURNA

Partenza alle ore 21.00 dal punto info Mostra di piazza Maggiore

Prenotazioni punti info Mostra

13/17 agosto

Museo della Stampa

Orario di apertura 10:00–19:00 (ultimo ingresso ore 18:00)

Dal 13 al 16 agosto alle 10.30 - 15.00 - 17.00

IL POLO LIBER ex Collegio delle Orfane si svela.

Visite guidate ai nuovi spazi appena restaurati del complesso Ex Collegio delle Orfane + Museo della Stampa

14 agosto ore 16.30

BESTIARIO D'INCHIOSTRO - Viaggio a matita tra macchine giganti e ruote dentate

Laboratorio di disegno per bambini

Sabato 15 agosto ore 16.30

GRAFFIA e STAMPA - Laboratorio di incisione su tetrapak Workshop di stampa per adulti e ragazzi.

Per info, costi e prenotazioni info@museostampamondovi.it | +393347059307

14/15/16 agosto

VISITE GUIDATE A PALAZZO FAUZONE antica dimora medievale

Dalle ore 18.00 alle ore 21.30

Durata della visita: 45 minuti Max 20 persone per turno – Costo: € 5,00 a persona. Gratuito per bambini sotto 12 anni.

VISITE GUIDATE A LA DIVINA SPA presso Palazzo Fauzone

Dalle 18.30 alle 21.30 ogni 30 minuti

Durata della visita: 30 minuti Max 10 persone per turno - visita gratuita

Prenotazioni: bit.ly/fauzone

13/17 agosto

Chiesa della Missione e Torre del Belvedere

Orario di apertura 10:00–13:00 e 15:00–19:00.

14 agosto ore 11:00

Visita guidata Ex Teatro Sociale e Torre

16agosto ore 11:00 e ore 16:00

Visita guidata Ex Teatro Sociale e Chiesa della Missione (Da non perdere nella Chiesa della Missione: in orari specifici

sarà possibile accedere alla sacrestia per scoprire una sorpresa speciale!

Info @coopculture.it alla pagina dedicata a Mondovì

16 agosto

Museo della Ceramica

Dalle 15.00 alle 18.00

Tazze in viaggio: workshop di ceramica con Studio Solelò

Creazione di una tazza in grès con la tecnica della lastra e decorazione con colori e impressioni di foglie vere.

Contributo associativo € 35,00 per i soci; € 45,00 per i non soci

A cura dell’Associazione Amici del Museo della Ceramica di Mondovì

Info 341 6394993 amicimuseoceramicamondovi@gmail.com