Mondovì pronta per la 58ª Mostra dell’Artigianato Artistico

La Città di Mondovì si prepara per l’evento che da oltre mezzo secolo caratterizza il Ferragosto monregalese: la Mostra dell’Artigianato Artistico.
Il successo della manifestazione sta nell'eterogeneità della sua offerta e nei suoi altisonanti numeri, dalle migliaia di visitatori sino alla quantità e alla qualità degli espositori e degli eventi collaterali. L’edizione 2026, la cinquantottesima, vedrà protagonisti artigiani e artisti nelle vie e nei palazzi del centro storico di Mondovì Piazza, lungo il percorso ad anello che parte e ritorna in Piazza Maggiore, passando da via Gallo, salita al Belvedere, giardini del Belvedere e via Vitozzi. Anche in alcuni locali della principale via d’accesso, via Vico, saranno presenti originali esposizioni di artigianato artistico.
L’orario di apertura dell’evento, dal venerdì alla domenica dalle 11 del mattino fino alle 23.30 di sera, garantisce a tutti i visitatori la possibilità di partecipare ad una serie di proposte che magicamente si incastrano in un calendario che non lascia spazio al tempo libero: ogni istante della permanenza nel quartiere di Piazza può essere sfruttato al meglio, visitando gli espositori e le Mostre nella Mostra, scoprendo i musei e gli edifici storici della Città, sperimentando e creando nei vari laboratori, assicurandosi oggetti d’artigianato unici nel loro genere, ascoltando buona musica, partecipando alle visite guidate e cimentandosi in escursioni in e-bike alla scoperta del territorio. Una mostra inclusiva che dà spazio a tutti: venerdì’ mattina subito dopo l’orario di apertura, gli ospiti del centro La Vignola – Cooperativa sociale Il Melograno, proporranno un laboratorio per la realizzazione di un segnalibro o di un oggetto seminabile in carta riciclata, sotto il gazebo di piazza Maggiore. Dopodiché, per il pranzo, saranno ospiti dell’associazione La Funicolare presso la Taverna della torre nel cortile della biblioteca in prossimità dei giardini del Belvedere.
Tante iniziative tutte diverse ma legate da un obiettivo comune: quello della partecipazione attiva per rinsaldare il legame emotivo ad una manifestazione che, nonostante l’età rimane sempre attuale e continua a piacere e a stupire. Per chiudere la giornata in Mostra, a partire dalle ore 21.30 in piazza Maggiore dal palco quest’anno vedremo Gene Gnocchi, Giorgio Conte, Roby Bella con la sua band Blues It studio e due esilaranti intrattenimenti di artisti di strada proposti da Macramè – Piazza di Circo Festival. Vi invitiamo quindi, dal 13 al 17 agosto, a raggiungere il Monte Regale direttamente dal quartiere Breo tramite la funzionale e coreografica funicolare: Mondovì, in quei giorni, ritornerà ad essere la Capitale dell’Artigianato e dell’arte nelle sue diverse forme. Da non dimenticare il piatto realizzato dalla ceramica Besio su disegno di Michela Basso: nell’edizione attuale sarà dedicato a Giovanni Garelli e a Paolo Vidili.
Il programma
Programma SPETTACOLI - Piazza Maggiore ore 21.30:
giovedì 13 agosto
SPETTACOLO CIRCENSE offerto dall’associazione Macramè – Piazza di Circo Festival.
SHOWGROUP – VETRINA DI LUCA PALOMBELLA
Illusionista, mago, prestigiatore
DOISBERTO
Clown, trampoli e giocoleria – Spettacolo itinerante
venerdì 14 agosto
GENE GNOCCHI in "COSE CHE MI SONO CAPITATE... ANCORA"
Spettacolo di cabaret nel quale il popolare comico ripercorre ironicamente i “fatti imperdibili” della sua vita.
sabato 15 agosto
GIORGIO CONTE Quartet in concerto
Teatro-canzone con lo chansonnier astigiano che, insieme al fratello Paolo, ha fatto la storia della musica italiana scrivendo
canzoni anche per Patty Pravo, Equipe 84, Fausto Leali, Rosanna Fratello…..
domenica 16 agosto
BLUES IT STUDIO in concerto
Il blues nella canzone d’autore italiana. Cinque musicisti della provincia di Cuneo interpretano brani di cantautori italiani
riarrangiati nei vari stili blues: un concerto d’effetto capace di emozionare e di sorprendere.
Artigianato, mostre nella mostra, laboratori creativi, concerti, spettacoli e tanto altro ancora: Mondovì Piazza
dal 13 al 17 agosto aprirà le porte e svelerà tanti particolari della sua storia secolare. Una vera occasione per coloro che
la visiteranno!
Programma MOSTRE NELLA MOSTRA A MONDOVI’ PIAZZA
Piazza Maggiore
CERAMICA FICOLA – DERUTA
‘Grandi maioliche Ficola. Artigiani da tre generazioni ’
Atrio Palazzo Gesuiti – Via Vasco, 2
Associazione Culturale CERAMICA VECCHIA MONDOVÌ
‘Complicità artistiche. D’acqua, terra e…. colori’
Terrazza Palazzo Gesuiti – Via Vasco, 2 e Cripta della Cattedrale
PAOLO ODORIZIO – Artmagiqueici
‘Il cervello è proprietà privata’
Antico Palazzo di Città – Piano terra
SILVIO BORSARELLI
“Bastoni da passeggio – Utilità e prestigio”
Antico Palazzo di Città – Primo piano
GIANMARIO VIGNA
‘Frequenze’
Locale interno portici soprani – Piazza Maggiore
GIANNI VIGNA
‘Il paradiso di Edmondo. Ricordando un amico’
Museo della ceramica – Piano terra
Associazione BOCCE QUADRE – Mondovì
‘Cubiqa in Ceramiqa’
Sala Vivaldi– Academia Montis Regalis
EGIDIO LONGO
‘I colori dei ricordi’
Sala Pugnani – Academia Montis Regalis
NANNI ERRICHIELLO
‘Una certa visione del neofuturismo di Nanni Errichiello. Ritagli di spazio e tempo’
Sala Ghislieri – Via Gallo e Antico Palazzo di Città primo piano
MANUELA INCORVAIA
‘Vi presento Plotia’
Sala Ghislieri – Via Gallo
MARIO VIVALDA
‘Ballerine’
Vicolo Monte di Pietà, 1
CENTRO STUDI MONREGALESI
‘Araldica monregalese. La mostra’
Programma MOSTRE NELLA MOSTRA A MONDOVI’ BREO
Via Beccaria n.21 – MUSEO DELLA CASA
‘Non decidi solo tu’ di DAVIDE GONELLA. Un viaggio sensoriale fra immagine, materia ed emozioni.
‘Contrasto di forme’ di FABRIZIO OBERTI
‘Intrecci: collezione Anima in filo’ di SILVIA ISVORANU e opere del pittore impressionista GIANNI PASCOLI
e di VASILY SAD.
‘Storie di intrecci e di capelli’ di DAVIDE SCIANDRA
Via Sant’Agostino 26 - Polo espositivo Chiesa di Santo Stefano
ASSOCIAZIONE BELOCAL
MUSE RIBELLI. Donne, immagine, potere nella storia dell'arte. -WORKSHOP - LABORATORI PER ADULTI E BAMBINI
PRENOTAZIONI SU QR CODE LABORATORI
Materiali forniti dall’organizzazione, l’opera realizzata sarà tua!!!
Programma EVENTI NELL’EVENTO
14/15/16/17 agosto
ESCURSIONI GUIDATE GRATUITE IN E-BIKE con partenza da piazza Maggiore.
Prenotazioni e noleggio biciclette: Granda Bike Tour 338 6979992
15/16 agosto
VISITE GUIDATE GRATUITE IN NOTTURNA
Partenza alle ore 21.00 dal punto info Mostra di piazza Maggiore
Prenotazioni punti info Mostra
13/17 agosto
Museo della Stampa
Orario di apertura 10:00–19:00 (ultimo ingresso ore 18:00)
Dal 13 al 16 agosto alle 10.30 - 15.00 - 17.00
IL POLO LIBER ex Collegio delle Orfane si svela.
Visite guidate ai nuovi spazi appena restaurati del complesso Ex Collegio delle Orfane + Museo della Stampa
14 agosto ore 16.30
BESTIARIO D'INCHIOSTRO - Viaggio a matita tra macchine giganti e ruote dentate
Laboratorio di disegno per bambini
Sabato 15 agosto ore 16.30
GRAFFIA e STAMPA - Laboratorio di incisione su tetrapak Workshop di stampa per adulti e ragazzi.
Per info, costi e prenotazioni info@museostampamondovi.it | +393347059307
14/15/16 agosto
VISITE GUIDATE A PALAZZO FAUZONE antica dimora medievale
Dalle ore 18.00 alle ore 21.30
Durata della visita: 45 minuti Max 20 persone per turno – Costo: € 5,00 a persona. Gratuito per bambini sotto 12 anni.
VISITE GUIDATE A LA DIVINA SPA presso Palazzo Fauzone
Dalle 18.30 alle 21.30 ogni 30 minuti
Durata della visita: 30 minuti Max 10 persone per turno - visita gratuita
Prenotazioni: bit.ly/fauzone
13/17 agosto
Chiesa della Missione e Torre del Belvedere
Orario di apertura 10:00–13:00 e 15:00–19:00.
14 agosto ore 11:00
Visita guidata Ex Teatro Sociale e Torre
16agosto ore 11:00 e ore 16:00
Visita guidata Ex Teatro Sociale e Chiesa della Missione (Da non perdere nella Chiesa della Missione: in orari specifici
sarà possibile accedere alla sacrestia per scoprire una sorpresa speciale!
Info @coopculture.it alla pagina dedicata a Mondovì
16 agosto
Museo della Ceramica
Dalle 15.00 alle 18.00
Tazze in viaggio: workshop di ceramica con Studio Solelò
Creazione di una tazza in grès con la tecnica della lastra e decorazione con colori e impressioni di foglie vere.
Contributo associativo € 35,00 per i soci; € 45,00 per i non soci
A cura dell’Associazione Amici del Museo della Ceramica di Mondovì
Info 341 6394993 amicimuseoceramicamondovi@gmail.com