“Recondite Armonie”: ad Acceglio Margherita Sciddurlo e Luigi Morleo

Appuntamento domani sera, sabato 1 agosto, alle ore 21 con Margherita Sciddurlo (organo) e Luigi Morleo (percussioni ed elettronica) in “Organi vespera. Meditazioni in musica”: un viaggio intimo e nel contempo condiviso, richiamo e connessione profonda.



Splendida cornice di questa serata la chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta di Acceglio. L'edificio sorge in una posizione marginale dell'abitato denominato "Villa" che è l'attuale capoluogo comunale di Acceglio, non molto distante dalla rocca che in epoche passate ospitava il castello. È tra le poche chiese che ancora oggi conserva al suo interno tracce del vecchio cimitero.



La navata centrale e le due navate laterali, la sacrestia sul lato destro di chi osserva l'altare maggiore e campanile sul lato sinistro: tutto qui parla non soltanto di religiosità ma di tempo, in un unione tra passato, presente e futuro. E tutto qui è pronto per ospitare una serata imperdibile.